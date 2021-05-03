Не бойтесь рисковать: для этих знаков Зодиака понедельник будет успешным

Овен

Сегодня Овнов ждет приятный сюрприз. Если вы примите молниеносное решение, то оно окажется правильным. В этот день можно рисковать и необходимо прислушаться к своей интуиции.

Лев

Львы 3 мая могут реализовать все, что запланировали. Но нужно помнить, что первую половину дня необходимо посвятить своим родственникам и близким.

Весы

Представители этого знака Зодиака могут сегодня позволить себе расслабиться и уделить время приятным для себя делам. При этом не нужно заставлять себя делать то, что вам совсем не по душе.

Скорпион

Звезды советуют раскрыться своей судьбе. Правильное направление вам подскажет ваш внутренний голос. В скором времени в вашей жизни произойдут значительные изменения.

Водолей

Водолеям необходимо сегодня подумать о том, чтобы заняться спортом. Только так вы сможете позаботиться о своем здоровье и достичь желаемого результата для своей фигуры.