В браке - 73 года: история любви Елизаветы II и принца Филиппа в знаковых фото

Елизавета и Филипп - дальние родственники

Филипп родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу. Он носил титулы принца греческого и датского, был внуком короля Греции Георга I и племянником правящего короля Константина I. Когда Филиппу было всего два года, его семью изгнали из страны, и они бежали во Францию.

Будущая королева Елизавета II родилась в 1926 году в семье короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон. Интересно, что Лилибет, как ласково называли младшую Елизавету дома, не должна была стать королевой. Наследником престола был ее дядя Дэвид, тот самый, который отрекся от престола ради свадьбы с разведенной американкой Уоллис Симпсон.

На самом деле Елизавета и Филипп - родственники - четвероюродные брат и сестра. Ведь королева Виктория является их прапрабабушкой.

Коллаж РБК-Украина: Елизавета II в детстве

Первое знакомство в далеком 1934-м

Лилибет и Филипп впервые увидели друг друга в 1934 году, когда будущей королеве было 8 лет, а Филиппу - 13. Встреча случилась на свадьбе греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве.

Детство Елизаветы было безоблачным и счастливым, а вот Филипп уже был надломлен тогда. Родители разошлись из-за постоянных измен отца, а мать отправили принудительно лечиться в психбольницу с диагнозом "параноидная шизофрения". Филиппа, фактически оставшегося без семьи, отправили к родственникам в Великобританию.

Вторая встреча и первая любовь Елизаветы II

Несколько лет спустя, когда Елизавете было уже 13 лет, она встретилась с 18-летним статным красавцем Филиппом на коронации своего отца Георга VI.

Еще через три года они встретились вновь, и тогда, в 1939 году, будущая королева посмотрела на Филиппа другими глазами. Обаятельный голубоглазый блондин очаровал свою кузину незаурядным чувством юмора, здоровым аппетитом и прекрасной физической формой.

Елизавета сразу поняла, что он тот самый и, по словам окружающих, с тех пор не могла думать ни о ком другом. У юной принцессы и ее сказочного принца завязалась переписка, на тумбочке у ее кровати стояло его фото.

Во время Второй мировой войны Филипп служил в британском флоте, а в отпуск приезжал в Лондон. Рождество 1943 года он встретил с королевской семьей в Виндзорском замке.

Королевская помолвка

В 1946 году 25-летний старший лейтенант Филипп Маунтбеттен вернулся с войны. Несмотря на то, что он был постоянным гостем в Букингемском дворце, и серьезность их с Елизаветой отношений не вызывала сомнений, отец юной принцессы не был уверен в выборе дочери - такая партия казалась недостойной.

Ведь он был недостаточно обеспечен финансово, происходил из свергнутой и изгнанной из родной страны семьи, да и манеры оставляли желать лучшего - Филипп был грубоват, неполиткорректен и резок.

Однако уверенность Елизаветы в своем выборе была непоколебима. Поэтому когда в конце 1946 года Филипп преподнес ей кольцо, отцу оставалось только согласиться на этот брак. Георг поставил одно условие - о помолвке может быть объявлено только после того, как Елизавете исполнится 21 год.

10 июля 1947 года дворец официально сообщил о том, что наследница престола выходит замуж. После этого Филипп отказался от всех своих прошлых титулов, принял британское подданство и сменил конфессию - из православного христианства он перешел в англиканство. А накануне свадьбы он получил от отца невесты титулы герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

Фото: принц Филипп и Елизавета II в день свадьбы (Getty Images)

Свадьба Филиппа и Елизаветы

На свадьбу, которая состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве, пригласили 2000 гостей. При этом она считалась довольно скромной по королевским меркам, но в послевоенные годы тяжело было всем.

Ткань для подвенечного наряда Елизавета купила сама, на скопленные средства. Макияж Елизавета тоже делала самостоятельно. А на свадебный торт собирали всем миром - дружественные страны присылали в качестве пожертвований необходимые ингредиенты для главного десерта.

Стоя у алтаря, Елизавета произнесла традиционную клятву, которая включала фразу о том, что она обещает повиноваться своему мужу, что вызвало неоднозначную реакцию. Елизавете предстояло стать королевой, посему повиноваться должны ей.

После торжества молодожены отправились в дом лорда Маунтбеттена в графстве Хэмпшир. Там и прошел их скромный медовый месяц. Елизавета в письмах называла Филиппа ангелом и самым милым человеком в мире, а он отвечал, что не заслуживает того счастья, которое на него свалилось.

Первые годы брака

После медового месяца Филипп продолжил службу в морском флоте Великобритании. Его часть располагалась на Мальте, и первые годы замужества Елизавета часто оставляла совсем маленьких принца Чарльза и принцессу Анну в Лондоне, на несколько месяцев отправляясь к мужу.

В начале 50-х здоровье короля Великобритании стало ухудшаться и Елизавета взяла на себя часть королевских обязанностей, совершая зарубежные визиты. Во время одной из таких поездок в 1952 году она и стала новой королевой Великобритании. Коронация Елизаветы состоялась в следующем году - 2 июня 1953 года.

Фото: Елизавета II и принц Филипп на коронации (Getty Images)

У пары родилось четверо детей

Первенец, наследник престола принц Чарльз, родился ровно через год после свадьбы. Еще через два года, в 1950-м, появилась принцесса Анна.

Третий ребенок пары, принц Эндрю, на 10 лет младше сестры (королева после рождения двоих детей полностью погрузилась в выполнение монарших обязанностей) - он родился в 1960 году. А еще через четыре года родился принц Эдвард.

Фото: Королевская семья (Getty Images)

Были в браке и сложности

Елизавета и Филипп прожили вместе 73 года - так долго не продержалась ни одна королевская пара. И за эти годы о трудностях в браке известно только со слухов - семья никогда не показывала "грязное белье".

Так, после коронации Елизаветы II Филипп был вынужден оставить службу, чтобы помогать ей с новыми обязанностями. И он был от этого не в восторге.

Кроме того герцог не любил Букингемский дворец и хотел остаться в любимой резиденции Кларенс-хаус. Елизавете пришлось настоять на переезде и супругу ничего не оставалось, как уступить.

Помимо того, Филипп якобы желал, чтобы его жена и их дети носили его фамилию - Маунтбеттен. Но королева приняла сторону правительства и сохранила за наследниками фамилию Виндзор. Позже они нашли компромисс, согласившись на двойную фамилию Маунтбеттен-Виндзор.

А вот основная часть слухов касалась измен Филиппа. Ему приписывали романы с известными актрисами, балеринами, журналистками и писательницами. А однажды Филипп отправился в пятимесячное плавание по Странам Содружества, и в прессе начали появляться заметки о том, что в каждом порту экипаж устраивает вечеринки и развлекается с местными девушками. Но подтверждений всему этому так и не нашлось.

Фото: Елизавета II и принц Филипп (Getty Images)

Секрет счастливого брака

Во время празднования золотой годовщины свадьбы в 1997 году Елизавета произнесла трогательную речь, в которой сказала, что муж с трудом принимает комплименты, но все эти годы он был ее главной поддержкой и опорой.

Сам же Филипп как-то сказал: "Моя главная и единственная работа - никогда не подводить королеву".

Секретом же крепкого брака Филипп считал толерантность своей супруги, а также то, что у каждого были свои интересы и увлечения.

"Принц Филипп - единственный человек в мире, который относится к королеве как к простому человеку", - сказал однажды пресс-секретарь Ее Величества лорд Чартерис.

9 апреля 2021 года принц Филипп скончался в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего 100-летнего юбилея.