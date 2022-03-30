Брюс Уиллис уходит из кино из-за серьезной болезни
Брюс Уиллис официально завершает карьеру актера и уходит из кино. Причина - серьезная болезнь голливудской звезды. А именно - афазия, то есть, расстройство речи.
Об этом сообщила старшая дочь "крепкого орешка" Румер в своем Instagram.
По ее словам, этот недуг связан с повреждением головного мозга знаменитого актера.
"У нашего любимого отца возникли проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности", - написала в сети Румер, добавив, что в результате Брюс "решил закончить карьеру, которая значила для него так много".
Она отмечает, что для семьи сейчас особенно сложные времена, однако все Уиллисы видят поддержку, любовь и сострадание со стороны поклонников.
Рассказать фанатам, что происходит, было очень важно для всех членов семьи.
"Мы хотим показать, что фанаты для Брюса так же значимы, как и Брюс для фанатов. Он всегда говорил: "Живи в кайф". Мы планируем вместе так и сделать", - отметила девушка.
К своему сообщению она добавила жизнерадостное фото отца.
Брюс Уиллис уходит из кино (фото: instagram.com/rumerwillis)
К слову, поклонников Уиллиса еще в этом году ждет около 10 новых фильмов с актером. Правда, везде он снимается в небольших ролях, появляясь в кадре всего на пару минут.
Добавим, что афазия зачастую возникает после инсульта или травмы головы.
Брюс Уиллис с бывшей женой - Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Ранее мы писали, что Ахтем Сеитаблаев рассказал об убийстве россиянами Паши Ли.
Подпишитесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.