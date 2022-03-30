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Брюс Вілліс йде з кіно через серйозну хворобу

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Середа 30 березня 2022 20:10
Брюс Вілліс йде з кіно через серйозну хворобу 67-річний Брюс Вілліс йде з кіно (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Брюс Вілліс офіційно завершує кар'єру актора і йде з кіно. Причина - серйозна хвороба голлівудської зірки. А саме - афазія, тобто, розлад мовлення.

Про це повідомила старша дочка "міцного горішка" Румер у своєму Instagram.

За її словами, ця недуга пов'язана з пошкодженням головного мозку знаменитого актора.

"У нашого коханого батька виникли проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому поставили діагноз афазія, яка впливає на його когнітивні здібності", - написала в мережі Румер, додавши, що в результаті Брюс "вирішив закінчити кар'єру, яка значила для нього так багато".

Вона зазначає, що для сім'ї зараз особливо складні часи, проте всі Вілліси бачать підтримку, любов і співчуття з боку шанувальників.

Розповісти фанатам, що відбувається, було дуже важливо для всіх членів сім'ї.

"Ми хочемо показати, що фанати для Брюса так само значимі, як і Брюс для фанатів. Він завжди говорив: "Живи в кайф". Ми плануємо разом так і зробити", - зазначила дівчина.

До свого повідомлення вона додала життєрадісне фото батька.

Брюс Вілліс йде з кіно через серйозну хворобу

Брюс Вілліс виходить з кіно (фото: instagram.com/rumerwillis)

До слова, шанувальників Вілліса ще в цьому році чекає близько 10 нових фільмів з актором. Правда, скрізь він знімається в невеликих ролях, з'являючись в кадрі всього на пару хвилин.

Додамо, що афазія часто виникає після інсульту або травми голови.

Брюс Вілліс йде з кіно через серйозну хворобу

Брюс Вілліс із колишньою дружиною - Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

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