Брюс Уиллис уходит из кино из-за серьезной болезни

По ее словам, этот недуг связан с повреждением головного мозга знаменитого актера.

"У нашего любимого отца возникли проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности", - написала в сети Румер, добавив, что в результате Брюс "решил закончить карьеру, которая значила для него так много".

Она отмечает, что для семьи сейчас особенно сложные времена, однако все Уиллисы видят поддержку, любовь и сострадание со стороны поклонников.

Рассказать фанатам, что происходит, было очень важно для всех членов семьи.

"Мы хотим показать, что фанаты для Брюса так же значимы, как и Брюс для фанатов. Он всегда говорил: "Живи в кайф". Мы планируем вместе так и сделать", - отметила девушка.

К своему сообщению она добавила жизнерадостное фото отца.

Брюс Уиллис уходит из кино (фото: instagram.com/rumerwillis)

К слову, поклонников Уиллиса еще в этом году ждет около 10 новых фильмов с актером. Правда, везде он снимается в небольших ролях, появляясь в кадре всего на пару минут.

Добавим, что афазия зачастую возникает после инсульта или травмы головы.

Брюс Уиллис с бывшей женой - Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)