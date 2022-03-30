UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Брюс Уиллис уходит из кино из-за серьезной болезни

67-летний Брюс Уиллис уходит из кино (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Брюс Уиллис официально завершает карьеру актера и уходит из кино. Причина - серьезная болезнь голливудской звезды. А именно - афазия, то есть, расстройство речи.

Об этом сообщила старшая дочь "крепкого орешка" Румер в своем Instagram.

По ее словам, этот недуг связан с повреждением головного мозга знаменитого актера.

"У нашего любимого отца возникли проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности", - написала в сети Румер, добавив, что в результате Брюс "решил закончить карьеру, которая значила для него так много".

Она отмечает, что для семьи сейчас особенно сложные времена, однако все Уиллисы видят поддержку, любовь и сострадание со стороны поклонников.

Рассказать фанатам, что происходит, было очень важно для всех членов семьи.

"Мы хотим показать, что фанаты для Брюса так же значимы, как и Брюс для фанатов. Он всегда говорил: "Живи в кайф". Мы планируем вместе так и сделать", - отметила девушка.

К своему сообщению она добавила жизнерадостное фото отца.

Брюс Уиллис уходит из кино (фото: instagram.com/rumerwillis)

К слову, поклонников Уиллиса еще в этом году ждет около 10 новых фильмов с актером. Правда, везде он снимается в небольших ролях, появляясь в кадре всего на пару минут.

Добавим, что афазия зачастую возникает после инсульта или травмы головы.

Брюс Уиллис с бывшей женой - Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Ранее мы писали, что Ахтем Сеитаблаев рассказал об убийстве россиянами Паши Ли.

Подпишитесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.

Читайте LITE в Google News
Брюс Уиллис