Будет ли снег в Украине на Новый год: синоптик уточнил прогноз погоды

Погода в Украине на Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января будет бесснежной и без сильных морозов. Местами может ожидаться выпадение дождя. Средняя суточная амплитуда составит около 10 градусов по Украине. Синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, что температура, кроме восточных областей, будет преимущественно плюсовой.

В прогнозе РБК-Украина синоптик заявил, что, начиная с 23 декабря в Украину придет теплый воздух с запада, поэтому будет смена погодных условий. До 26 числа, начиная с запада, пройдут осадки в виде дождя и снега. После этого, с 26 до 31 декабря, Украина опять будет находиться в поле повышенного давления. Ожидается постепенное снижение температуры на 3-5 градусов. Дневная температура будет около нуля, ночная 0-5 градусов мороза.

"В новогоднюю ночь будут небольшие осадки: дождь, мокрый снег. На Новый год отрицательных температур не ожидаем", - сказал он.

Специалист подчеркивает, что ожидать снежной погоды на территориях Украины в новогоднюю ночь не стоит. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По данным синоптика, помимо того, что выпадения снега не ожидается, в большинстве регионов растает тот, который выпал до 31 декабря.

"Смотря где - Украина большая, на востоке может снег и будет держаться. В целом по Украине -5...+5. Запад и юг теплее, ночью около нуля. Дневные температуры - плюсовые значения, до +5. А в основном -2...0, на востоке до -5", - подчеркивает синоптик.

Напомним, что ранее синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год 2021.

До этого мы писали, что синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды на 24 и 25 декабря. Эксперт говорит, что такой морозной погоды в Украине давно не было.