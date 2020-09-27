Будьте готовы к трудностям и любви: гороскоп для всех знаков Зодиака с 28 сентября по 4 октября

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет удача в ближайшую неделю

Гороскоп на начало октября 2020 года гласит, что период будет сложным и насыщенным. Часть представителей зодиакального созвездия смогут решить свои проблемы с финансами, часть столкнется с временными трудностями в делах. Некоторым звезды обещают внезапный подъем в любовных и романтических отношениях.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 28 сентября по 4 октября. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Самой важной темой на этой неделе станет любовь. Овнам можно смело знакомиться, начинать отношения, переводить на новый уровень те, что уже есть. Удачными станут признания в любви, знакомство с родителями, переезды, совместный шопинг и путешествия. Будьте смелыми и целеустремленными, готовьтесь к неожиданным поворотам. На работе и в бизнесе будет нестабильно, но интересно.

Телец

Постарайтесь рассчитывать только на себя, особенно 28-29 сентября и 4 октября. В эти дни может произойти много важных ситуаций. Тельцам рекомендуется стойко пройти сквозь все препятствия и обрести силу, научиться чему-то новому. Применяйте позитивное мышление, оно поможет притянуть желаемое и достигнуть поставленных задач. К ярким и веселым Тельцам успех придет через знакомства и связи. Не рискуйте.

Близнецы

Не поддавайтесь внушениям окружающих людей об истинах, это опасный путь и приведет к тупику. Идите своей дорогой и здраво оценивайте окружающий мир, поступайте так, как вам велит сердце. В первых числах октября уделите внимание своему здоровью, так как мелкие неурядицы могут выбить вас из колеи и нарушить внутренний баланс. Постарайтесь поменьше нервничать, занимайтесь спортом и ведите активный образ жизни.

Рак

Самыми благоприятными днями на этой неделе станут 2, 3 и 4 октября. Вы сможете многого добиться, и удача будет сопутствовать во всех аспектах жизни. Вы получите большой запас сил и энергии, чтобы преодолеть любые трудности. В начале недели обращайтесь за помощью к друзьям, родственникам и коллегам. Не уходите в себя и не отгораживайтесь от других людей, даже если очень захочется это сделать.

Лев

Постарайтесь наладить свой режим дня и строго его придерживаться, чтобы восстановить свое биополе. Займитесь физическими нагрузками и больше двигайтесь. Удачный период, чтобы избавиться от старых и вредных привычек и обрести новые, полезные. Удача будет на стороне Львов во всех сферах жизни, особенно повезет тем, чья работа связана с постоянным общением.

Дева

Ожидается очень динамичный период, но не пытайтесь усидеть сразу на двух стульях и угнаться за двумя зайцами. В режиме многозадачности постарайтесь найти время для отдыха, иначе потеряете энергию, силы и контроль над ситуацией. На выходных смените обстановку, навестите родителей, дальних родственников. Чтобы снять стресс, отправляйтесь на шоппинг, обновите гардероб или займитесь любимым хобби.

Весы

Постарайтесь ближайшие дни провести в состоянии легкости и оптимизма, не зацикливайтесь на прошлом, обидах, не пытайтесь никому мстить. Для вас важно сейчас простить всех обидчиков и найти компромисс. Для карьеристов неделя будет сложной, но есть шанс продвинуться по службе или получить прибавку к зарплате. Возьмите на себя ответственность не только за победы, но и за промахи. На выходных постарайтесь отдохнуть и восстановить силы и энергию.

Скорпион

Понедельник и суббота будут неблагоприятными и опасными, будьте осторожны. Важным станет на этой неделе общение с родственниками. Постарайтесь наладить связь с друзьями и теми, кого вы незаслуженно обидели. В трудных ситуациях можете попросить о помощи своих близких. Избегайте конфликтов и ссор на выходных. Научитесь сглаживать острые углы.

Стрелец

Найдите свой источник энергии и положительных эмоций. Вам будет сложно сохранять работоспособность и хорошее настроение всю неделю, постарайтесь больше отдыхать. Первая половина недели подходит для интеллектуальной работы, изучения языков и получения новых знаний. От дальних поездок постарайтесь воздержаться. С 1 по 4 октября возможны приятные встречи и знакомства. В конце недели родственникам может понадобиться ваша помощь.

Козерог

Сфера отношений и любви выйдут на первый план, так как возможны острые моменты, проявления ревности. Постарайтесь не провоцировать близкого человека, будьте лояльными, открытыми и готовыми к диалогу. Одинокие Козероги могут рассчитывать на новые знакомства. В работе будут удачными любые начинания, проявите инициативу, уверенность и оптимизм. Ваш энтузиазм будет оценен по достоинству коллегами и начальством.

Водолей

Обратите внимание на сферу финансов, так как звезды и планеты будут не всегда в хорошем расположении. Следуйте своим планам, будьте предельно осторожными и осмотрительными. Не берите кредиты и не совершайте крупных покупок. Удача будет на стороне тех Водолеев, которые ответственно относятся к поручениям и тем, кто не привык ждать у моря погоды. Неделя будет динамичной и не стоит рисковать пускать делам на самотек, это приведет к проблемам.

Рыбы

Проявите максимальную активность и будьте готовы к решению любых задач, не полагайтесь на волю случая. Понедельник зарядит позитивом на всю неделю и будет очень благоприятным. Постарайтесь не переутомляться и нормально высыпаться. Удачу привлечет самостоятельность, не привлекайте в качестве помощников посторонних людей. Избегайте недоброжелателей и тех людей, с которыми общение не всегда проходит гладко.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым грозит черная полоса в конце сентября.

А также рассказывали о том, кому астрологи сулят кардинальные изменения в любви в конце октября.