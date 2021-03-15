ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Елизавета II начала расследование против Меган Маркл: что натворила герцогиня

Новина українською → Понедельник 15 марта 2021 16:09
Елизавета II начала расследование против Меган Маркл: что натворила герцогиня Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Букингемский дворец поручил юридической фирме провести расследование по искам, связанным с издевательствами со стороны Меган Маркл над одним из ее ближайших советников. Инцидент произошел якобы во время пребывания герцогини Сассекской в Кенсингтонском дворце.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во дворце решили, что лучше не проводить внутреннее расследование, а нанять стороннюю юридическою фирму. Королевская семья считает потенциальные последствия слишком чувствительными, чтобы решать их внутри.

Ожидается, что следователи пообщаются с королевскими помощниками, которые работали раннее и работают сейчас. При том Меган Маркл и принца Гарри приглашать для участия в расследовании не будут, хотя они написали об этом во дворец.

В феврале 2021 года двое высокопоставленных сотрудников дворца заявили, что Меган издевалась над ними. Еще один сотрудник заявил, что она их унижала. В свою очередь герцогиня отрицает все обвинения в ее адрес.

Стоит отметить, что в 2018 году бывший секретарь по связям с общественностью герцога и герцогини Сассекских Джейсон Кнауф пожаловался на издевательства со стороны Меган Маркл.

Жалоба не рассматривалась до этого года. Новость поступила в разгар громкого скандала вокруг королевской семьи после резонансного интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл собралась в президенты США.

Ранее принц Уильям впервые ответил на обвинения Меган Маркл в расизме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Меган Маркл королевская семья
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В метро Киева произошел очередной коллапс: люди стояли даже на лестницах
В метро Киева произошел очередной коллапс: люди стояли даже на лестницах