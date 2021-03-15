Єлизавета II почала розслідування проти Меган Маркл: що накоїла герцогиня
Букінгемський палац доручив юридичній фірмі провести розслідування за позовами, пов'язаними зі знущаннями з боку Меган Маркл над одним з її найближчих радників. Інцидент стався нібито під час перебування герцогині Сассекської в Кенсінгтонському палаці.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У палаці вирішили, що краще не проводити внутрішнє розслідування, а найняти сторонню юридичну фірму. Королівська сім'я вважає потенційні наслідки занадто чутливими, щоб вирішувати їх всередині.
Очікується, що слідчі поспілкуються з королівськими помічниками, які працювали раніше і працюють зараз. При тому Меган Маркл і принца Гаррі запрошувати для участі в розслідуванні не будуть, хоча вони написали про це в палац.
У лютому 2021 року двоє високопоставлених співробітників палацу заявили, що Меган знущалася з них. Ще один співробітник заявив, що вона принижувала їх. Своєю чергою герцогиня заперечує всі звинувачення на її адресу.
Варто зазначити, що у 2018 році колишній секретар зв'язків з громадськістю герцога і герцогині Сассекських Джейсон Кнауф поскаржився на знущання з боку Меган Маркл.
Скарга не розглядалася до цього року. Новина надійшла в розпал гучного скандалу навколо королівської родини після резонансного інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Уїнфрі.
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Меган Маркл зібралася в президенти США.
Раніше принц Вільям вперше відповів на звинувачення Меган Маркл в расизмі.