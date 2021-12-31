Как быстро похудеть: нутрициолог назвала натуральные жиросжигатели (список)
Вопрос "Что приготовить на Новый год" очень быстро, буквально за неделю, превращается в другой: "Как похудеть – и побыстрее?!".
Чтобы быстро прийти к своему привычному весу и даже похудеть, стоит попробовать добавить в свое меню натуральные жиросжигатели.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram перечислила их, но предупредила: не стоит пить все и сразу, проконсультируйтесь со специалистом.
Натуральные жиросжигатели: список
- 5 HTP
Через синтез серотонина регулирует настроение и аппетит (если при приеме препарата испытываете головную боль – отменяйте).
- Кофе.
Подавляет аппетит. При совместном приеме напитков, содержащих кофеин, и физической нагрузке уменьшается использование углеводов в пользу жиров. Улучшает термогенез, повышая базовый метаболизм.
Противопоказания: риски сердечно-сосудистых заболеваний, пожилой возраст, нарушения сна, нарушения работы ЦНС, реакция ЖКТ на кофе, истощенные надпочечники, любые типы аутоиммунных заболеваний.
- Бурые водоросли
Фукоксантин – каратиноид, оказывающий эффект за счет активации термогенеза.⠀
- Красный стручковый перец⠀
Капсаицин усиливает обмен веществ и обладает термогенным эффектом. Уменьшает желание поесть. Противопоказания: повреждение слизистой ЖКТ.⠀
- Карнитин
Участвует в генерации энергии за счет окисления жирных кислот в митохондриях. Использовать в сочетании с коэнзимом Q10 (убихинон или убихинол). В сочетании с липоевой кислотой используется для преодоления эффекта плато при снижении веса.
Как похудеть (фото: pexels.com)
- Гарциния камбоджийская
Нейтрализует фермент, способствующий преобразованию глюкозы в жирные кислоты. Принимать по 1 грамму 3 раза в день.⠀
- Катехины
Листья чайного дерева, гуарана, листья колы, чай маттэ, оолонг. Препятствуют жирообразованию. Катехины оказывают термогенный эффект, повышающий расход энергии и ускоряющий окисление липидов. EGCG (эпигаллокатехин-3-галлат, катехины зеленого чая) снижает аппетит, тормозит образование жиров и усвоение их из пищи.⠀
- Витамины группы В
Участвуют в метаболизме глюкозы и жиров. Дозировки для жиросжигающего эффекта:
- В1 20-50 мг,
- В2 10-20 мг,
- В5 по 300мг 3р / д,
- В6 10-20 мг.
- липоевая кислота 30-50 мг / д.
- Пищевые волокна: псиллиум, пектин, гуаровая камедь, отруби, хитозан.
За счет набухания в кишечнике, способствуют быстрому насыщению, связыванию и выведению жиров. Осторожно! Избыток волокон способен выводить из организма необходимые микроэлементы и витамины.
- Омега-3. Имеет противовоспалительный эффект.
- Хром. Оказывает влияение на снижение веса.
Помните то, что использовать этот список можно, только зная нюансы своего здоровья. Проконсультируйтесь со своим врачом.
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