Схуднути без спортзала: нутриціолог назвала натуральні жироспалювачі (список)
Питання "що приготувати на Новий рік" дуже швидко, буквально за тиждень, перетворюється на інше: "Як схуднути – і швидше?!".
Щоб швидко прийти до своєї звичної ваги і навіть схуднути, варто спробувати додати в своє меню натуральні жироспалювачі.
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram перерахувала їх, але попередила: не варто пити все і відразу, проконсультуйтеся з фахівцем.
Натуральні жироспалювачі: список
- 5 HTP
Через синтез серотоніну регулює настрій і апетит (якщо при прийомі препарату відчуваєте головний біль – скасовуйте).
- Кава.
Пригнічує апетит. При спільному прийомі напоїв, що містять кофеїн, і фізичному навантаженні зменшується використання вуглеводів на користь жирів. Покращує термогенез, підвищуючи базовий метаболізм.
Протипоказання: ризики серцево-судинних захворювань, похилий вік, порушення сну, порушення роботи ЦНС, реакція шлунково-кишкового тракту на каву, виснажені наднирники, будь-які типи аутоімунних захворювань.
- Бурі водорості
Фукоксантин – каратиноїд, який надає ефект за рахунок активації термогенезу.⠀
- Червоний стручковий перець⠀
Капсаїцин підсилює обмін речовин і володіє термогенним ефектом. Зменшує бажання поїсти. Протипоказання: пошкодження слизової шлунково-кишкового тракту.⠀
- Карнитин
Бере участь в генерації енергії за рахунок окислення жирних кислот в мітохондріях. Використовувати в поєднанні з коензимом Q10 (убіхінон або убіхінол). У поєднанні з ліпоєвою кислотою використовується для подолання ефекту плато при зниженні ваги.
Як схуднути (фото: pexels.com)
- Гарцинія камбоджійська
Нейтралізує фермент, що сприяє перетворенню глюкози в жирні кислоти. Приймати по 1 граму 3 рази на день.⠀
- Катехіни
Листя чайного дерева, гуарана, листя коли, чай матте, оолонг. Перешкоджають жироутворенню. Катехіни надають термогенний ефект, що підвищує витрату енергії і прискорює окислення ліпідів. EGCG (епігаллокатехін-3-галлат, катехіни зеленого чаю) знижує апетит, гальмує утворення жирів і засвоєння їх з їжі.⠀
- Вітаміни групи В
Беруть участь у метаболізмі глюкози і жирів. Дозування для жиросжигающего ефекту:
- В1 20-50 мг,
- В2 10-20 мг,
- В5 по 300мг 3р / д,
- В6 10-20 мг.
- Ліпоєва кислота 30-50 мг / д.
- Харчові волокна: псілліум, пектин, гуарова камедь, висівки, хітозан.
За рахунок набухання в кишечнику, сприяють швидкому насиченню, зв'язуванню і виведенню жирів. Обережно! Надлишок волокон здатний виводити з організму необхідні мікроелементи і вітаміни.
- Омега-3. Має протизапальний ефект.
- Хром. Впливає на зниження ваги.
Пам'ятайте те, що використовувати цей список можна, тільки знаючи нюанси свого здоров'я. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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