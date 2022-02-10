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Бывшую фитнес-блогерку обвиняют в обмане тысяч клиентов

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Техас, Четверг 10 февраля 2022 12:38
Бывшую фитнес-блогерку обвиняют в обмане тысяч клиентов Сейчас Дэвис торгует религиозными ретритами (фото: instagram.com/realbrittanydawn)
Автор: Сергей Кулик

Генеральная прокуратура штата Техас подала подала в суд на Бриттани Дон Дэвис, так зовут самопровозглашенную фитнес-блогерку, за то что та продавала индивидуальные планы питания людям, которым они были противопоказаны.

На это обратило внимание издание People.

Согласно иску, Дэвис позиционировала себя как человека, который преодолел расстройство пищевого поведения с помощью правильных тренировок и здорового питания. А это, по словам прокуроров, привело к тому, что большое количество людей с похожими проблемами обратились к ней за услугами. Не имея медицинского образования, таким людям блогерка приписывала сверхнизкокалорийные диеты, которые наносили лишь вред.

Также в иске говорится, что Дэвис в основном игнорировала жалобы потребителей, которые начали накапливаться на ее платформах в социальных сетях. В 2019 году Дэвис опубликовала видео с извинениями на YouTube и закрыла свой фитнес-сайт. В видео она извинялась перед своими клиентами и обещала вернуть их деньги.

В иске прокуроры требуют от женщины возмещения ущерба в размере от 250 000 до 1 миллиона долларов.

Хотя Дэвис, похоже, больше не продает фитнес-планы, теперь блгерка сосредоточилась на своем новом продукте - духовности и религии. Предпринимательница планирует провести ретрит в Форт-Уэрте в апреле, который "будет днем, посвященным Евангелию, с другими богобоязненными женщинами".

"Я вместе с несколькими другими мощными спикерами буду делиться своими мыслями о подготовке к трудным временам, о том, как оставаться верным в вашем хождении с Господом, и о том, как наши трудные времена часто приводят к нашему призванию в Царстве", - говорится на её новом веб-сайте.

Ретрит стоит 125 долларов с человека, а в его стоимость входит вход и ужин для посетителей ретрита.

Ранее мы писали о том, что блогерка раскрыла мгновенный секрет привлекательности

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