Колишню фітнес-блогерку звинувачують в обмані тисяч клієнтів

Генеральна прокуратура штату Техас подала подала в суд на Бріттані Дон Девіс, так звуть самопроголошену фітнес-блогерку, за те що та продавала індивідуальні плани харчування людям, яким вони були протипоказані.

Згідно з позовом, Девіс позиціонувала себе як людину, яка подолала розлад харчової поведінки за допомогою правильних тренувань і здорового харчування. А це, за словами прокурорів, призвело до того, що велика кількість людей зі схожими проблемами звернулися до неї за послугами. Не маючи медичної освіти, таким людям блогерка приписувала наднизькокалорійні дієти, які завдавали лише шкоди.

Також в позові йдеться, що Девіс в основному ігнорувала скарги споживачів, які почали накопичуватися на її платформах в соціальних мережах. У 2019 році Девіс опублікувала відео з вибаченнями на YouTube і закрила свій фітнес-сайт. У відео вона вибачалася перед своїми клієнтами і обіцяла повернути їхні гроші.

У позові прокурори вимагають від жінки відшкодування збитків у розмірі від 250 000 до 1 мільйона доларів.

Незважаючи на те, що Девіс, здається, більше не продає фітнес-плани, зараз блгерка зосереджується на своєму новому продукті - духовності та релігії. Підприємниця планує провести ретрит у Форт-Ворті в квітні, який "буде днем, присвяченим Євангелію, з іншими богобоязливими жінками".

"Я разом з кількома іншими потужними спікерами буду ділитися своїми думками про підготовку до важких часів, про те, як залишатися вірним у вашому ходінні з Господом, і про те, як наші важкі часи часто призводять до нашого покликання в царстві", - йдеться на її новому веб-сайті.

Ретрит коштує 125 доларів з людини, а в його вартість входить вхід і вечеря для відвідувачів ретріта.