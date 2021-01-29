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Часть тела Меган Маркл признана самой красивой в мире, но герцогиня ее стыдится

Новина українською → Великобритания, Пятница 29 января 2021 17:28
Часть тела Меган Маркл признана самой красивой в мире, но герцогиня ее стыдится Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Часть тела Меган Маркл, которой герцогиня стыдится, признана самой красивой среди мировых знаменитостей. При этом сама экс-актриса стыдится своего "достоинства". Речь идет о стопах супруги принца Гарри.

Британские врачи-ортопеды провели исследования, базируясь на принципах золотого сечения, и при помощи формул вывели идеал, пишет The Sun.

Как оказалось, стопы Меган наиболее приближены к совершенству, имея коэффициент 95%. А длина свода стопы совпадает с правилом золотого сечения на 97%. Эксперты говорят, что стопы герцогини можно по праву считать королевскими.

Второе место занимает Эмма Уотсон - ее показатель 91%, на втором - Ким Кардашьян с 89%, а на третьем - Мила Кунис, 88%.

Часть тела Меган Маркл признана самой красивой в мире, но герцогиня ее стыдится

Стопы Меган Маркл сочли самыми красивыми

А вот коллеги Меган Маркл по сериалу "Форс-мажоры" говорят, что этой части тела бывшая актриса очень стеснялась. Во время съемок она просила телеоператоров, чтобы ее стопы не попадали в кадр.

Дело в том, что пальцы на ее ногах деформированы из-за частого ношения обуви на каблуках, а также есть большой шрам - вероятно после удаления мозолей.

При этом лодыжки свои Меган очень любит и часто подчеркивает ремешками на обуви. Действительно, эта часть тела герцогини выглядит очень изящно.

Часть тела Меган Маркл признана самой красивой в мире, но герцогиня ее стыдится

Меган Маркл назвали обладательницей самых красивых стоп

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри решили позлить королеву Елизавету II.

А вот Кейт Миддлтон призналась, что на карантине ей пришлось освоить новую профессию, от которой не в восторге ее же дети.

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