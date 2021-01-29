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Частина тіла Меган Маркл визнана найкрасивішою у світі, але герцогиня її соромиться

Новость на русском → Великобританія, П'ятниця 29 січня 2021 17:28
Частина тіла Меган Маркл визнана найкрасивішою у світі, але герцогиня її соромиться Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Частина тіла Меган Маркл, якої герцогиня соромиться, визнана найкрасивішою серед світових знаменитостей. При цьому сама ексакторка соромиться свого "достоїнства". Мова йде про стопи дружини принца Гаррі.

Британські лікарі-ортопеди провели дослідження, базуючись на принципах золотого перерізу, і за допомогою формул вивели ідеал, пише The Sun.

Як виявилося, стопи Меган найбільш наближені до досконалості, маючи коефіцієнт 95%. А довжина зводу стопи збігається з правилом золотого перетину на 97%. Експерти кажуть, що стопи герцогині можна по праву вважати королівськими.

Друге місце займає Емма Уотсон - її показник 91%, на другому - Кім Кардашьян з 89%, а на третьому - Міла Куніс, 88%.

Частина тіла Меган Маркл визнана найкрасивішою у світі, але герцогиня її соромиться

Стопи Меган Маркл визнали найкрасивішими

А ось колеги Меган Маркл по серіалу "Форс-мажори" кажуть, що цієї частини тіла колишня актриса дуже соромилася. Під час зйомок вона просила телеоператорів, щоб її стопи не потрапляли в кадр.

Річ у тому, що пальці на її ногах деформовані внаслідок частого носіння взуття на підборах, а також є великий шрам - ймовірно після видалення мозолів.

При цьому щиколотки свої Меган дуже любить і часто підкреслює ремінцями на взутті. Дійсно, ця частина тіла герцогині виглядає дуже витончено.

Частина тіла Меган Маркл визнана найкрасивішою у світі, але герцогиня її соромиться

Меган Маркл назвали власницею найкрасивіших стоп

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили позлити королеву Єлизавету II.

А от Кейт Міддлтон зізналася, що на карантині їй довелося освоїти нову професію, від якої не в захваті її ж діти.

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