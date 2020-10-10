Часть Украины намочит дождями: кому с погодой совсем не повезет

Погода в Украине в субботу, 10 октября, ожидается комфортная и сухая в большинстве регионов страны. Часть областей накроет кратковременными дождями, а также синоптики сообщают о том, что температура воздуха начнет снижаться.

На востоке страны ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +9 +11 градусов, днем столбики термометров покажут +17 +19 градусов, местами прогреется до +20 градусов.

В южных областях сухо будет только в Николаеве и Херсоне, на остальной территории – кратковременные дожди. Ночью ожидается от +12 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +20 +22 градусов. В Крыму пройдет небольшой дождь, ночью +13 +15 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

На севере страны будет сухо, небольшая облачность с прояснениями. Ночная температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов, днем воздух прогреется до +17 +19 градусов.

В западных областях дожди прогнозируются в Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, также зацепит Житомирскую область. В остальных областях – сухо, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +8 +11 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +14 +16 градусов, местами возможно потепление до +18 +19 градусов.

В центральной части страны небольшая облачность, но без осадков. Ночью ожидается от +9 до +12 градусов, днем потеплеет до +17 +20 градусов.

В Киеве 10 октября синоптики прогнозируют сухую погоду, небольшую облачность. Ночью ожидается от +11 до +13 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 10 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Наталка Диденко дала неутешительный прогноз погоды в Украине на выходные дни – часть областей начнет заливать дождями.

А также мы рассказывали о том, что стало известно, когда в Украину придет похолодание и пойдет первый мокрый снег.