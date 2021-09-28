ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Чемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальниках

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 13:50
Чемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальниках Анжелика Терлюга (фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)
Автор: Дмитрий Войналович

Серебряный призер Олимпийских игр 2020 Анжелика Терлюга - одна из самых красивых каратисток с мире. И сама она с удовольствием поддерживает этот статус.

В своем Instagram она часто делится откровенными мыслями и не менее откровенными фото.

К слову, в сети 29-летняя чемпионка поднимает не только спортивные темы. Она рассказывает об уходе за собой, питании, тренировках и личной жизни.

Так, в серии постов она поведала историю знакомства со своим мужем - тренером и мастером спорта международного класса по карате Владимиром Зарецким, с которым они на днях поженились. Оказывается, пара знакома с детских лет, но только в более зрелом возрасте разглядела друг в друге любовь.

Чемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальниках

Анжелика Терлюга с мужем (фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)

Конечно же, здесь также есть много наглядных примеров работы над собой олимпийской чемпионки.

Фото в купальниках - контент повышенной популярности на странице Анжелики. Безупречное тело спортсменки - источник вдохновения для более чем 100 тысяч подписчиков!

Предлагаем вместе насладиться самыми впечатляющими фото звезды не только украинского, но и мирового спорта.

Чемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальникахЧемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальниках

Анжелика Терлюга (фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)

Также предлагаем вам топ горячих снимков скандальной блогерши Саши Бо.

Читайте LITE в Google News
Одесса Олимпиада
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Второй удар подряд: сегодня Землю снова накроет магнитная буря
Второй удар подряд: сегодня Землю снова накроет магнитная буря