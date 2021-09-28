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Чемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальниках

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Вівторок 28 вересня 2021 13:50
Чемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальниках Анжеліка Терлюга (фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)
Автор: Дмитрий Войналович

Срібний призер Олімпійських ігор 2020 Анжеліка Терлюга - одна з найкрасивіших каратисток у світі. І сама вона із задоволенням підтримує цей статус.

У своєму Instagram вона часто ділиться відвертими думками і не менш відвертими фото.

До слова, у мережі 29-річна чемпіонка піднімає не тільки спортивні теми. Вона розповідає про догляд за собою, харчування, тренування та особисте життя.

Так, в серії постів вона повідала історію знайомства зі своїм чоловіком-тренером і майстром спорту міжнародного класу з карате Володимиром Зарецьким, з яким вони днями одружилися. Виявляється, пара знайома з дитячих років, але тільки в більш зрілому віці розгледіли один в одному любов.

Чемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальниках

Анжеліка Терлюга з чоловіком (фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)

Звичайно ж, тут також є багато наочних прикладів роботи над собою олімпійської чемпіонки.

Фото в купальниках - контент підвищеної популярності на сторінці Анжеліки. Бездоганне тіло спортсменки - джерело натхнення для більш ніж 100 тисяч фоловерів!

Пропонуємо разом насолодитися найбільш вражаючими фото зірки не тільки українського, а й світового спорту.

Чемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальникахЧемпіонка з модельною зовнішністю: найгарячіші фото Анжеліки Терлюги в купальниках

Анжеліка Терлюга (фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)

Також пропонуємо вам топ гарячих знімків скандальної блогерки Саші Бо.

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