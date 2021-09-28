Чемпионка с модельной внешностью: самые жаркие фото Анжелики Терлюги в купальниках

К слову, в сети 29-летняя чемпионка поднимает не только спортивные темы. Она рассказывает об уходе за собой, питании, тренировках и личной жизни.

Так, в серии постов она поведала историю знакомства со своим мужем - тренером и мастером спорта международного класса по карате Владимиром Зарецким, с которым они на днях поженились. Оказывается, пара знакома с детских лет, но только в более зрелом возрасте разглядела друг в друге любовь.

Анжелика Терлюга с мужем (фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)

Конечно же, здесь также есть много наглядных примеров работы над собой олимпийской чемпионки.

Фото в купальниках - контент повышенной популярности на странице Анжелики. Безупречное тело спортсменки - источник вдохновения для более чем 100 тысяч подписчиков!

Предлагаем вместе насладиться самыми впечатляющими фото звезды не только украинского, но и мирового спорта.

Анжелика Терлюга (фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)