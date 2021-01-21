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Есть чему поучиться: Кухар с мужем очаровали детскими шалостями на Мальдивах

Новина українською → Мальдивы, Четверг 21 января 2021 09:57
Есть чему поучиться: Кухар с мужем очаровали детскими шалостями на Мальдивах Катерина Кухар (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Ольвия Агаркова

Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым и детьми – сыном Тимуром и дочкой Анастасией улетели на Мальдивы. Прима-балерина с семьей расслаблено проводит время у океана и делится самыми красочными и яркими моментами отпуска. Ее муж ничуть не отстает от знаменитой жены и также радует поклонников живописными фотозаметками с райского острова.

Так, Александр опубликовал в Instagram снимок, на котором позирует с дочкой Настей. Автором кадра явно выступает Екатерина. Папа и девочка сидят на берегу и наслаждаются экзотическим пейзажем.

Есть чему поучиться: Кухар с мужем очаровали детскими шалостями на Мальдивах

Александр Стоянов с дочкой Настей насладились пейзажами на Мальдивах (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

"Если когда-то ты у меня спросишь, какое воспоминание из твоего детства самое любимое, я не задумываясь отвечу:
— Когда ты смело открывала новый мир вокруг себя и была безмерно счастлива от этого.
Нам есть чему поучиться у детей, например, замечать мелочи в каждом дне и радоваться каждой возможности. Мы с возрастом приобретаем слишком много прагматизма, а на самом деле, тот авантюризм и смелость, которые живут в детках — сделает нас по-настоящему счастливыми, и каждый день будет восхищать и драйвить!" - вдохновил поклонников своей мотивационной речью украинский премьер.

Также в InstaStories Катерины и ее мужа появились милые фото с участием маленькой Насти. Папа катает ее на плечах, поднимает вверх, имитируя балетную поддержку, а девочка крепко обнимает его за шею.

Есть чему поучиться: Кухар с мужем очаровали детскими шалостями на Мальдивах

Есть чему поучиться: Кухар с мужем очаровали детскими шалостями на Мальдивах

Александр с дочкой прогулялись по пляжу на Мальдивах (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Также Настя стала главной героиней атмосферного фотоколлажа, сделанного на закате у Индийского океана рядом со светящимся фонариком.

Есть чему поучиться: Кухар с мужем очаровали детскими шалостями на Мальдивах

Дочка Екатерины и Александра позировала на пляже у Индийского океана (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, что ранее Александр Стоянов трогательно поздравил любимую с днем рождения.

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