Подарила рай на земле: Екатерина Кухар в "голом" бикини отдалась чувствам с мужем на пляже

Екатерина Кухар сделала на день рождения себе и близким подарок и отправилась встречать праздник на Мальдивы. 18 января приме-балерине исполнилось 39 лет! Вместе с мужем Александром Стояновым и детьми она улетела в райский уголок, где успели отдохнуть Оля Полякова, Потап и Настя, Дмитрий Монатик и Ольга Фреймут с мужем. Супруг судьи "Танцев со звездами" трогательно поздравил любимую со знаменательной датой и показал жаркое фото с именинницей.

На странице Александра в Instagram появился полный любви и страсти снимок со второй половинкой. Мужчина заключил в объятия свою любимую, которая позирует в бикини телесного цвета. Пара запечатлена за секунду до поцелуя.

"Ты подарила мне рай на Земле! Всю жизнь я хочу благодарить тебя за то, что ты со мной! За то, что подарила мне замечательных детей! За то, что вдохновляешь и мотивируешь меня! Я благодарен тебе за то, что с тобой — я самый счастливый! Я безумно тебя люблю, ты мой личный океан красоты, страсти, эмоций и чувств! Ты моя единственная, незаменимая и мой самый дорогой человек во всей вселенной! Будь счастлива, а я всегда буду делать для этого все!" - нежно обратился Александр к жене-имениннице.

Екатерина и Александр, невзирая на семейный стаж, остаются пылко влюбленными (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Катерину растрогали слова мужа, и она написала ему в ответ: "Любимый…".

"Как красиво", "Вы прекрасны! В вас так светится любовь!", "Вы шикарный пример для подражания!", "Какие вы нереально прекрасные!", "Какое красивое фото! Загляденье!", "Вместе, вы – волшебство", - не смогли устоять перед полным любви фото пары фолловеры.

К слову, Екатерина отметила, что на острове началась буря, что ничуть не испортило ей настроение. Затем из-за туч вышло солнце, и пара отправилась на пляж. Причуды погоды Александр поэтично сравнил с характером настоящей женщины.

Напомним, что ранее Екатерина Кухар рассказала, из-за чего ссорится с любимым.