Чистый четверг: что категорически нельзя делать, сильные молитвы для привлечения счастья

21 апреля 2022 православные в Украине празднуют Чистый четверг - большой праздник за три дня до Пасхи. К слову, Чистый четверг - не только время для очищения души и тела, а также важный день для хозяек, ведь все домашние хлопоты принято выполнять именно сегодня.

Что можно и нельзя делать в Чистый четверг, главные приметы и традиции праздника - об этом и не только читайте в нашем материале ниже.

Что это за праздник

Великий четверг имеет важнейшее значение на Страстной неделе. Верующие сегодня вспоминают последний день Иисуса Христа накануне ареста, суда и распятия.

Согласно Евангелию, в этот день накануне казни Иисус собрал своих учеников на Тайную вечерю, где перед трапезой омыл им ноги. Этим он показал им, что пришел в этот мир, чтобы служить людям. За ужином они преломили хлеб - отсюда пошло Таинство Евхаристии - святого причастия.

После ужина Спаситель отправился на молитву в Гефсиманский сад на Елеонскую гору, после чего был предан Иудой, арестован и на следующий день казнен...

Что строго запрещено делать в Чистый четверг

Сегодня нельзя устраивать громкие пышные застолья и употреблять алкоголь. Великий пост продолжается, поэтому следует придерживаться строгого рациона: разрешено употреблять растительную пищу с добавлением растительного масла.

Готовить пасхальные угощения нельзя, если в доме грязно.

Пробу с пасок снимать тоже нельзя.

Запрещается одалживать деньги и раздавать свои вещи. Считается, что так можно отдать счастье и достаток своей семьи.

Нельзя допускать плохие мысли, ругаться, сквернословить.

А что же можно делать сегодня?

По вековой традиции, в Чистый четверг нужно:

умыться на рассвете и встретить новый день с молитвой

сходить в церковь, исповедоваться и причаститься

навести порядок в доме, избавиться от ненужных вещей

приготовить угощения для пасхального стола.

Традиции, приметы и ритуалы на Чистый четверг

Издавна перед умыванием в Чистый четверг девушки опускали в воду серебряную монетку, чтобы сохранить красоту и молодость.

Защититься от негативной энергии поможет церковная свеча. Для этого в Чистый четверг нужно принести со службы зажженную свечу и обойти все комнаты.

А еще, по поверью, "четверговая соль" - мощный оберег от бед и болезней. Ее, например, можно брать в дорогу, чтобы защититься от аварий. Соль в мешочке используют для прогреваний при болезнях.

Еще один популярный ритуал Великого четверга связан с привлечением достатка. Для этого необходимо трижды за день пересчитать все свои сбережения - на рассвете, в полдень и на закате.

Народные погодные приметы сегодня

Какая погода в Чистый четверг, такая будет и на Вознесение Господне.

Если в Великий четверг нет мороза - весна и лето будут теплыми.

Легкий ветерок в четверг означает, что будет хороший урожай орехов, ягод и фруктов.

Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг - предвестник теплого остатка весны.

Если дождь в этот день - холода продержатся до самого лета.

Сегодня День ангела (именины) у Сергея, Ивана, Родиона и Луки.

Самые сильные молитвы в Чистый четверг

Символически омывая себя водой, нужно также произнести слова, которые очистят вашу душу от любой скверны и наполнят благословением. При обряде омовения следует читать следующую молитву:

Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым любой Очисти меня, раба (у) Божьего (у), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от напрасных споров. Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.

При купании в Чистый четверг можно прочитать также заговор на удачу и богатство:

Чистый четверг Пасху славит, весь народ православный Пасху славит, так бы и меня люди славили, и млад, и стар, чтоб в почете у начальства я раб Божий (имя) ходил, чтобы дело мое мне приносило прибыль. Золото к моим рукам липнет, льнет. Монеты в кошельке позвякивают. Ключ. Замок. Язык. Аминь.

А эту молитву следует читать, зажигая церковные свечи и от всего сердца, желая полностью изменить себя и свою судьбу:

Ангел Божий, Хранитель моей дyши и моего тела! Истинно прошу Тебя: не оставь меня в грехе, будь со мной рядом и не отдай бесами безсмepтний дух мой. Умерь меня от слабости и немощи, обуздай вольность мою и направь меня на путь смирения и истинной веры в Господа. И днем, и ночью, и в счастье, и в печали не оставь меня и иди со мной в Царство Небесное. Аминь.