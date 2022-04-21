Чистий Четвер: що категорично не можна робити, сильні молитви для притягування щастя

21 квітня 2022 року православні в Україні святкують Чистий четвер - велике свято за три дні до Великодня. До слова, Чистий четвер - не тільки час для очищення душі і тіла, а також важливий день для господинь, адже всі домашні клопоти прийнято виконувати саме сьогодні.

Що можна і не можна робити в Чистий четвер, головні прикмети і традиції свята - про це і не тільки читайте в нашому матеріалі нижче.

Що це за свято

Великий четвер має найважливіше значення на Страсному тижні. Віруючі сьогодні згадують останній день Ісуса Христа напередодні арешту, суду і розп'яття.

Згідно з Євангелієм, в цей день напередодні страти Ісус зібрав своїх учнів на Таємну вечерю, де перед трапезою омив їм ноги. Цим він показав їм, що прийшов у цей світ, щоб служити людям. За вечерею вони переломили хліб - звідси пішло Таїнство Євхаристії - святого причастя.

Після вечері Спаситель відправився на молитву в Гетсиманський сад на Єлеонську гору, після чого був зраджений Юдою, заарештований і на наступний день страчений...

Що суворо заборонено робити в Чистий четвер

Сьогодні не можна влаштовувати гучні пишні застілля і вживати алкоголь. Великий піст триває, тому слід дотримуватися суворого раціону: дозволено вживати рослинну їжу з додаванням рослинної олії.

Готувати Великодні частування не можна, якщо в будинку брудно.

Пробу з пасок знімати теж не можна.

Забороняється й позичати гроші і роздавати свої речі. Вважається, що так можна віддати щастя і достаток своєї сім'ї.

Не можна допускати поганих думок, лаятися, лихословити.

А що ж можна робити сьогодні?

За віковою традицією, в Чистий четвер потрібно:

вмитися на світанку і зустріти новий день з молитвою

сходити до церкви, посповідатися і причаститися

навести порядок в будинку, позбутися від непотрібних речей

приготувати частування для великоднього столу.

Традиції, прикмети і ритуали на Чистий четвер

З давніх-давен перед умиванням в Чистий четвер дівчата опускали в воду срібну монетку, щоб зберегти красу і молодість.

Захиститися від негативної енергії допоможе церковна свічка. Для цього в Чистий четвер потрібно принести зі служби запалену свічку і обійти всі кімнати.

А ще, за повір'ям, "четвергова сіль" - потужний оберіг від бід і хвороб. Її, наприклад, можна брати в дорогу, щоб захиститися від аварій. Сіль в мішечку використовують для прогрівань при хворобах.

Ще один популярний ритуал Великого четверга пов'язаний із залученням достатку. Для цього необхідно тричі за день перерахувати всі свої заощадження - на світанку, опівдні і на заході.

Народні погодні прикмети сьогодні

Яка погода в Чистий четвер, така буде і на Вознесіння Господнє.

Якщо у Великий четвер немає морозу - весна і літо будуть теплими.

Легкий вітерець в четвер означає, що буде хороший урожай горіхів, ягід і фруктів.

Хороша і сонячна погода в Чистий четвер - провісник теплого закінчення весни.

Якщо дощ в цей день - холоди протримаються до самого літа.

Сьогодні День ангела (іменини) у Сергія, Івана, Родіона і Луки.

Найсильніші молитви в Чистий четвер

Символічно омиваючи себе водою, потрібно також вимовити слова, які очистять вашу душу від будь-якої скверни і наповнять благословенням. При обряді обмивання слід читати наступну молитву:

Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, Четвер, чистим будь Очисти мене, раба (у) Божого (у), від всякого зла, від образи, від неслухняності , від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від марних суперечок В ім'я Отця і Сина і Святого духа. Амінь.

При купанні в Чистий четвер можна прочитати також змова на удачу і багатство:

Чистий четвер Великдень славить, весь народ православний Великдень славить, так би і мене люди славили, і молодий, і старий, щоб в пошані у начальства я раб Божий (ім'я) ходив, щоб справа моя мені приносила прибуток. Золото до моїх рук липне, горнеться.Монети в гаманці побрязкують. Ключ. Замок. Мову. Амінь.

А цю молитву слід читати, запалюючи церковні свічки і від усього серця, бажаючи повністю змінити себе і свою долю:

Ангеле Божий, Хранитель моєї дyші і мого тiла! Істинно прошу Тебе: не покинь мене в гріху, будь зі мною поруч і не віддай бiсам безсмepтний дух мій. Стримай мене від слабкості і немочі, приборкай вільність мою і направ мене на шлях смирення й істинної віри в Господа. І вдень, і вночі, і в щасті, і в смутку не залиш мене і йди зі мною в Царство Небесне. Амінь.