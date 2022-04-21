Чистый четверг: что категорически нельзя делать, сильные молитвы для привлечения счастья

21 апреля 2022 православные в Украине празднуют Чистый четверг - большой праздник за три дня до Пасхи. К слову, Чистый четверг - не только время для очищения души и тела, а также важный день для хозяек, ведь все домашние хлопоты принято выполнять именно сегодня.
Что можно и нельзя делать в Чистый четверг, главные приметы и традиции праздника - об этом и не только читайте в нашем материале ниже.
Великий четверг имеет важнейшее значение на Страстной неделе. Верующие сегодня вспоминают последний день Иисуса Христа накануне ареста, суда и распятия.
Согласно Евангелию, в этот день накануне казни Иисус собрал своих учеников на Тайную вечерю, где перед трапезой омыл им ноги. Этим он показал им, что пришел в этот мир, чтобы служить людям. За ужином они преломили хлеб - отсюда пошло Таинство Евхаристии - святого причастия.
После ужина Спаситель отправился на молитву в Гефсиманский сад на Елеонскую гору, после чего был предан Иудой, арестован и на следующий день казнен...
Сегодня нельзя устраивать громкие пышные застолья и употреблять алкоголь. Великий пост продолжается, поэтому следует придерживаться строгого рациона: разрешено употреблять растительную пищу с добавлением растительного масла.
Готовить пасхальные угощения нельзя, если в доме грязно.
Пробу с пасок снимать тоже нельзя.
Запрещается одалживать деньги и раздавать свои вещи. Считается, что так можно отдать счастье и достаток своей семьи.
Нельзя допускать плохие мысли, ругаться, сквернословить.
По вековой традиции, в Чистый четверг нужно:
Издавна перед умыванием в Чистый четверг девушки опускали в воду серебряную монетку, чтобы сохранить красоту и молодость.
Защититься от негативной энергии поможет церковная свеча. Для этого в Чистый четверг нужно принести со службы зажженную свечу и обойти все комнаты.
А еще, по поверью, "четверговая соль" - мощный оберег от бед и болезней. Ее, например, можно брать в дорогу, чтобы защититься от аварий. Соль в мешочке используют для прогреваний при болезнях.
Еще один популярный ритуал Великого четверга связан с привлечением достатка. Для этого необходимо трижды за день пересчитать все свои сбережения - на рассвете, в полдень и на закате.
Сегодня День ангела (именины) у Сергея, Ивана, Родиона и Луки.
Символически омывая себя водой, нужно также произнести слова, которые очистят вашу душу от любой скверны и наполнят благословением. При обряде омовения следует читать следующую молитву:
Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым любой Очисти меня, раба (у) Божьего (у), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от напрасных споров. Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.
При купании в Чистый четверг можно прочитать также заговор на удачу и богатство:
Чистый четверг Пасху славит, весь народ православный Пасху славит, так бы и меня люди славили, и млад, и стар, чтоб в почете у начальства я раб Божий (имя) ходил, чтобы дело мое мне приносило прибыль. Золото к моим рукам липнет, льнет. Монеты в кошельке позвякивают. Ключ. Замок. Язык. Аминь.
А эту молитву следует читать, зажигая церковные свечи и от всего сердца, желая полностью изменить себя и свою судьбу:
Ангел Божий, Хранитель моей дyши и моего тела! Истинно прошу Тебя: не оставь меня в грехе, будь со мной рядом и не отдай бесами безсмepтний дух мой. Умерь меня от слабости и немощи, обуздай вольность мою и направь меня на путь смирения и истинной веры в Господа. И днем, и ночью, и в счастье, и в печали не оставь меня и иди со мной в Царство Небесное. Аминь.
Читайте, как правильно купаться в Чистый четверг, чтобы быть здоровым и счастливым.
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