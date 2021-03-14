Да, ушла: Елена Кравец стала Тиной Тернер и сделала заявление про "Женский квартал"

Елена Кравец приняла участие в украинской "битве фонограмм" - "Липсинк баттл". Юмористка перевоплотилась в легендарную Тину Тернер, выступив с хитом Simply the best. А в интервью за кулисами артистка сделала заявление о своем участии в "Женском квартале".

Второй выпуск "баттла" состоялся в субботу, 13 марта, на канале 1+1. В нем Елене Кравец досталась сложная роль, с которой она с успехом справилась.

Юмористка ворвалась на сцену в знаменитом образе Тины Тернер - объемными белыми локонами, серебристом мини-платье и джинсовой куртке.

Актрисе удалось воссоздать яркую живую мимику и движения легендарной певицы.

"Это двойная пародия. Первое, я подумал, что Ирина Аллегрова съела лимон, а потом включилась минусовка, и все - Тина Тернер. Неотличимы", - прокомментировал юморист Владимир Мартынец.

Елена Кравец в образе Тины Тернер на шоу "Липсинк баттл" (скриншот)

Юмористка прокомментировала слухи о том, что она покинула "Женский квартал". Да, она ушла, но обещает вернуться.

"Смотрите, из "Женского Квартала" я, да, ушла. Я этот сезон пропускаю, потому что много очень всего: "Вечерний Квартал", за парнями надо ... Нет, из "Квартала" я не ухожу", - заявила Кравец.

Отметим, что Елена Кравец победила в битве Машу Ефросинину, которая перевоплотилась в Макса Барских.

"Елена уже вскоре будет соревноваться в Супербаттле с двумя другими победителями за серебряный пояс", - рассказали в пресс-службе шоу.

Елена Кравец в "Липсинк баттл" стала Тиной Тернер

Новое шоу стартовало 6 марта. В его формате на одной сцене соберутся 36 известных певцов, актеров, телеведущих. Главная задача звезд - максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита.

Ведущими проекта стали продюсер Алексей Потапенко (Потап, ПТП) и певица Тина Кароль.