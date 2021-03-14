Так, пішла: Олена Кравець стала Тіною Тернер і зробила заяву про "Жіночий квартал"

Олена Кравець взяла участь в українському "битві фонограм" - "Ліпсінк баттл". Гумористка перевтілилася в легендарну Тіну Тернер, виступивши з хітом Simply the best. А в інтерв'ю за кулісами артистка зробила заяву про свою участь в "Жіночому кварталі".

Про це повідомляє ТСН.

Другий випуск "баттлу" відбувся в суботу, 13 березня, на каналі 1+1. У ньому Олені Кравець дісталася складна роль, з якою вона успішно впоралася.

Гумористка увірвалася на сцену в знаменитому образі Тіни Тернер - об'ємними білими кучерями, сріблястій міні-сукні і джинсовій куртці.

Актрисі вдалося відтворити яскраву живу міміку і рухи легендарної співачки.

"Це подвійна пародія. Перше, я подумав, що Ірина Аллегрова з'їла лимон, а потім увімкнулася мінусовка, і все - Тіна Тернер. Не відрізнити", - прокоментував гуморист Володимир Мартинець.

Олена Кравець в образі Тіни Тернер на шоу "Ліпсінк баттл" (скріншот)

Гумористка прокоментувала чутки про те, що вона залишила "Жіночий квартал". Так, вона пішла, але обіцяє повернутися.

"Дивіться, з "Жіночого Кварталу" я, так, пішла. Я цей сезон пропускаю, бо дуже багато всього: "Вечірній Квартал", за хлопцями треба ... Ні, з "Кварталу" я не йду", - заявила Кравець.

Відзначимо, що Олена Кравець перемогла в битві Машу Єфросиніну, яка перевтілилась у Макса Барських.

"Олена вже незабаром буде змагатися в Супербаттлі з двома іншими переможцями за срібний пояс", - розповіли в прес-службі шоу.

Олена Кравець в "Ліпсінк баттл" стала Тіною Тернер

Нове шоу стартувало 6 березня. У його форматі на одній сцені зберуться 36 відомих співаків, акторів, телеведучих. Головне завдання зірок - максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта.

Ведучими проекту стали продюсер Олексій Потапенко (Потап, ПТП) та співачка Тіна Кароль.