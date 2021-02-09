Данилко купил еще одну квартиру на Крещатике за 350 тыс. долларов - СМИ

Андрей Данилко перед новогодними праздниками сделал себе роскошный подарок. Он купил новую квартиру на Крещатике, 25. В этом доме у артиста уже есть жилплощадь, но лишнее жилье не помешает.

Об этом рассказали в расследовании Kyiv.Live на YouTube.

Андрей Данилко уже в течение десяти лет живет в доме, который расположен в самом центре столицы на Крещатике, 25. Его еще называют "дом со звездой".

За это время артист успел приобрести в собственность почти весь подъезд, включая видовую мансарду на последнем этаже.

Последние же две квартиры, которые артист приобрел в 2010 году, обошлись ему в 1 миллион 200 тысяч долларов.

Кстати, после Евровидения уже ни для кого не было секретом, что "Сердючка" живет в доме со звездой на Крещатике.

Дом на Крещатике, в котором у Данилко две квартиры (Скриншот)

Новая квартира Данилко в этом же доме имеет площадь около 100 квадратных метров. В ней три комнаты. Стоимость таких апартаментов составляет не менее 350 тысяч долларов. Соседи очень рады тому, что в их доме живет звезда украинского шоу-бизнеса. Люди рады, что благодаря Данилко дом не "декоммунизировали" и не демонтировали оттуда звезду.

Близкое окружение Андрея говорит, что он обожает такой стиль в архитектуре, как "сталинский ампир". В его квартирах очень много вещей, родом из СССР.

Андрей Данилко любит вещи из СССР (Скриншот)

Данилко рассказывает, что любит так называемые теплые вещи, которые ему напоминают о хороших людях.