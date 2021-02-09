Данилко купив ще одну квартиру на Хрещатику за 350 тис. доларів - ЗМІ

Андрій Данилко перед новорічними святами зробив собі розкішний подарунок. Він купив нову квартиру на Хрещатику, 25. В цьому будинку у артиста вже є житло, але зайва квартира не завадить.

Про це розповіли в розслідуванні Kyiv.Live на YouTube.

Андрій Данилко вже протягом десяти років живе в будинку, який розташований в самому центрі столиці, на Хрещатику, 25. Його ще називають "будинок із зіркою".

За цей час артист встиг придбати у власність майже весь під'їзд, включаючи видову мансарду на останньому поверсі.

Останні ж дві квартири, які артист придбав у 2010 році, обійшлися йому в 1 мільйон 200 тисяч доларів.

До речі, після Євробачення вже ні для кого не було секретом, що "Сердючка" живе в будинку з зіркою на Хрещатику.

Будинок на Хрещатику, в якому у Данилка дві квартири (Скріншот)

Нова квартира Данилко в цьому ж будинку має площу близько 100 квадратних метрів. У ній три кімнати. Вартість таких апартаментів становить не менш 350 тисяч доларів. Сусіди дуже раді тому, що в їх будинку живе зірка українського шоу-бізнесу. Люди раді, що завдяки Данилко будинок не "декомунізували" і не демонтували звідти зірку.

Близьке оточення Андрія говорить, що він обожнює такий стиль в архітектурі, як "сталінський ампір". У його квартирах дуже багато речей, родом з СРСР.

Андрій Данилко любить речі з СРСР (Скріншот)

Данилко розповідає, що любить так звані теплі речі, які йому нагадують про хороших людей.