Данилко слился в поцелуе с Инной Белоконь: появилось фото

На прошлой неделе, 10 апреля, прошел финал популярного шоу "Маска" , в котором одержало победу Солнце. На проекте поражали не только участники, но и звездные детективы. Так, Андрей Данилко прямо на сцене поцеловался с актрисой Инной Белоконь, которая много лет играет маму Верки Сердючки.

В финальном выпуске шоу Верка Сердючка представила новую песню Disco Kicks. На сцене артистка появилась со своим бэндом и мамой.

Выступление Верки Сердючки (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

После этого артисты вышли из образа и Данилко заявил, что в 2021 году Верке Сердючке исполняется 30 лет. После чего прямо на сцене на глазах миллионов телезрителей поцеловался с Инной Белоконь.

Андрей Данилко и Инна Белоконь (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

Звездные коллеги артиста Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, DZIDZIO и Владимир Остапчук спели ему "Happy Birthday", не скрывая своего восторга.