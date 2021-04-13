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Данилко слился в поцелуе с Инной Белоконь: появилось фото

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 18:52
Данилко слился в поцелуе с Инной Белоконь: появилось фото Андрей Данилко и Инна Белоконь (фото: пресс-служба телеканала "Украина")
Автор: Lite

На прошлой неделе, 10 апреля, прошел финал популярного шоу "Маска", в котором одержало победу Солнце. На проекте поражали не только участники, но и звездные детективы. Так, Андрей Данилко прямо на сцене поцеловался с актрисой Инной Белоконь, которая много лет играет маму Верки Сердючки.

Фотографию момента поцелуя опубликовала пресс-служба телеканала "Украина", на котором транслировалось шоу "Маска".

В финальном выпуске шоу Верка Сердючка представила новую песню Disco Kicks. На сцене артистка появилась со своим бэндом и мамой.

Данилко слился в поцелуе с Инной Белоконь: появилось фото

Выступление Верки Сердючки (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

После этого артисты вышли из образа и Данилко заявил, что в 2021 году Верке Сердючке исполняется 30 лет. После чего прямо на сцене на глазах миллионов телезрителей поцеловался с Инной Белоконь.

Данилко слился в поцелуе с Инной Белоконь: появилось фото

Андрей Данилко и Инна Белоконь (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

Звездные коллеги артиста Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, DZIDZIO и Владимир Остапчук спели ему "Happy Birthday", не скрывая своего восторга.

Напомним, шоу "Маска" получит продолжение на второй сезон. Появились новые подробности касательно этого. Так, стало известно, что будет еще больше сенсаций, загадок и открытий. Кроме того, ведущий шоу Владимир Остапчук пообещал, что это будет феерично.

Ранее известная украинская певица Злата Огневич впервые высказалась о победе в шоу "Маска".

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