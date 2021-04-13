Данилко злився в поцілунку з Інною Білоконь: з'явилося фото

Минулого тижня, 10 квітня, пройшов фінал популярного шоу "Маска" , в якому здобуло перемогу Сонце. На проєкті вражали не тільки учасники, але і зоряні детективи. Так, Андрій Данилко прямо на сцені поцілувався з актрисою Інною Білоконь, яка багато років грає маму Вєрки Сердючки.

У фінальному випуску шоу Вєрка Сердючка представила нову пісню Disco Kicks. На сцені артистка з'явилася зі своїм бендом і мамою.

Виступ Вєрки Сердючки (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

Після цього артисти вийшли з образу і Данилко заявив, що в 2021 році Вєрці Сердючці виповнюється 30 років. Після чого прямо на сцені на очах мільйонів телеглядачів поцілувався з Інною Білоконь.

Андрій Данилко та Інна Білоконь (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

Зіркові колеги артиста Настя Каменських, Оля Полякова, Олег Вінник, DZIDZIO і Володимир Остапчук заспівали йому "Happy Birthday", не приховуючи свого захоплення.