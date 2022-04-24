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Дантес признался, как расставался с Дорофеевой и что он чувствует к ней сегодня

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 13:03
Дантес признался, как расставался с Дорофеевой и что он чувствует к ней сегодня Фото: Дантес рассказал об отношениях с Дорофеевой (instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Людмила Жукова

Новость о расставании Дантеса и Нади Дорофеевой сразу после начала войны потрясла многих. Парочка не смотря ни на что сохранила хорошие отношения и продолжает поддерживать друг друга.

Об этом певец рассказал новом интервью YouTube-проекту "Слава+".

"Те, кто разводится, знают, что это происходит не за один день. Месяц за месяцем мы разговаривали. Круто, что мы говорили очень много. О том, как мы чувствуем себя рядом друг с другом, что изменилось. Где-то в конце января решили, что расходимся. В начале февраля я снял квартиру, а Надя осталась в доме", - рассказал певец.

По словам Дантеса, он предложил Наде забрать общий дом, но она заявила, что ей не нужны его "геройские поступки".

"Мы строили его вместе, и делить его будем вместе. Никто из нас не захотел бы оставаться в этом доме", - сказал Дантес.

Пока что парочка не успела продать дом и подать на развод. Всему виной война.

"Не вижу необходимости разводиться прямо сейчас. Если она надумает выходить замуж, или я - жениться, скажу: "Сори, очень надо, время поджимает!"" - пошутил Владимир.

Напомним, что блогер-миллионник Саша Бо после скандального развода снова собралась замуж.

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Надя Дорофеева
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