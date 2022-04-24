ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дантес зізнався, як розлучався з Дорофєєвою і що він відчуває до неї сьогодні

Новость на русском →
Неділя 24 квітня 2022 13:03
Дантес зізнався, як розлучався з Дорофєєвою і що він відчуває до неї сьогодні Фото: Дантес розповів про стосунки з Дорофєєвою (instagram. com. nadyadorofeeva)
Автор: Людмила Жукова

Новина про розставання Дантеса і Наді Дорофєєвої відразу після початку війни потрясла багатьох. Парочка не дивлячись ні на що зберегла хороші відносини і продовжує підтримувати один одного.

Про це співак розповів новому інтерв'ю YouTube-проекту"Слава+".

"Ті, хто розлучається, знають, що це відбувається не за один день. Місяць за місяцем ми розмовляли. Круто, що ми говорили дуже багато. Про те, як ми відчуваємо себе поруч один з одним, що змінилося. Десь наприкінці січня вирішили, що розходимося. На початку лютого я зняв квартиру, а Надя залишилася в будинку", - розповів співак.

За словами Дантеса, він запропонував Наді забрати спільний дім, але вона заявила, що їй не потрібні його "геройські вчинки".

"Ми будували його разом, і ділити його будемо разом. Ніхто з нас не захотів би залишатися в цьому будинку", - сказав Дантес.

Поки що парочка не встигла продати будинок і подати на розлучення. Всьому виною війна.

"Не бачу необхідності розлучатися прямо зараз. Якщо вона надумає виходити заміж, або я - одружитися, скажу: "Сорі, дуже треба, час підтискає!""- пожартував Володимир.

Нагадаємо, що блогер-мільйонник Саша Бо після скандального розлучення знову зібралася заміж.

Читайте LITE в Google News
Надя Дорофеєва
STYLER
Тримаємо стрій! Бійці ЗСУ привітали Україну з Великоднем (відео)
Тримаємо стрій! Бійці ЗСУ привітали Україну з Великоднем (відео)