Дантес зізнався, як розлучався з Дорофєєвою і що він відчуває до неї сьогодні
Новина про розставання Дантеса і Наді Дорофєєвої відразу після початку війни потрясла багатьох. Парочка не дивлячись ні на що зберегла хороші відносини і продовжує підтримувати один одного.
Про це співак розповів новому інтерв'ю YouTube-проекту"Слава+".
"Ті, хто розлучається, знають, що це відбувається не за один день. Місяць за місяцем ми розмовляли. Круто, що ми говорили дуже багато. Про те, як ми відчуваємо себе поруч один з одним, що змінилося. Десь наприкінці січня вирішили, що розходимося. На початку лютого я зняв квартиру, а Надя залишилася в будинку", - розповів співак.
За словами Дантеса, він запропонував Наді забрати спільний дім, але вона заявила, що їй не потрібні його "геройські вчинки".
"Ми будували його разом, і ділити його будемо разом. Ніхто з нас не захотів би залишатися в цьому будинку", - сказав Дантес.
Поки що парочка не встигла продати будинок і подати на розлучення. Всьому виною війна.
"Не бачу необхідності розлучатися прямо зараз. Якщо вона надумає виходити заміж, або я - одружитися, скажу: "Сорі, дуже треба, час підтискає!""- пожартував Володимир.