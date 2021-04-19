Дарья Петрожицкая рассказала о новой любви: прекратила общение с бывшим

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая рассказала о том, что встретила свою любовь. Украинская актриса призналась, что полностью прекратила общение с бывшим, с которым долго поддерживала связь после разрыва.

Девушка с головой окунулась в новые чувства. При этом она не раскрывает имя своего нового парня. Они познакомились через общих знакомых. При этом парень не знал, что она звезда популярного сериала.

"Он как раз застал тот момент, когда я была веселая, счастливая, выспавшаяся, здоровая и улыбалась. Это его и зацепило. Мне нравится, как я себя чувствую", - заявила Петрожицкая.

Актриса также подчеркнула, что такого у нее не было давно. Фактически у Дарьи годами не было серьезных отношений. После развода она еще общалась с бывшим мужчиной.

Нынешний любимый актрисы немного младше ее, и он не связан с актерством. Они начали встречаться с начала 2021 года, поэтому переживают конфетно-букетный период.

"Мне легко. Я чувствую какую-то гармонию внутри", - добавила девушка.

Дарья Петрожицкая рассказала о новых отношениях (видео: YouTube)