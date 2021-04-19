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Дар'я Петрожицька розповіла про нову любові: припинила спілкування з колишнім

Новость на русском → Понеділок 19 квітня 2021 20:01
Дар'я Петрожицька розповіла про нову любові: припинила спілкування з колишнім Фото: Дар'я Петрожицкая (instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Роман Мирончук

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька розповіла про те, що зустріла свою любов. Українська актриса зізналася, що повністю припинила спілкування з колишнім, з яким довго підтримувала зв'язок після розриву.

Про це вона розповіла в програмі "ЖВЛ".

Дівчина з головою поринула у нові почуття. При цьому вона не розкриває ім'я свого нового хлопця. Вони познайомилися через спільних знайомих. При цьому хлопець не знав, що вона зірка популярного серіалу.

"Він якраз застав той момент, коли я була весела, щаслива, виспана, здорова і посміхалася. Це його і зачепило. Мені подобається, як я себе почуваю", - заявила Петрожицька.

Актриса також підкреслила, що такого у неї не було давно. Фактично у Дар'ї роками не було серйозних стосунків. Після розлучення вона ще спілкувалася з колишнім чоловіком.

Нинішній коханий актриси трохи молодший за неї, і він не пов'язаний з акторством. Вони почали зустрічатися з початку 2021 року, тому переживають цукерково-букетний період.

"Мені легко. Я відчуваю якусь гармонію всередині", - додала дівчина.

Дар'я Петрожицька розповіла про нові стосунки (відео: YouTube)

Нагадаємо, Дар'я Петрожицька відверто розповіла про розпад сім'ї.

Раніше Петрожицька зробила визнання про втрату дитини і відверто розповіла, як пережила особисту трагедію.

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