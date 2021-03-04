Даша Астафьева раздразнила пышными прелестями: рассмотреть можно все!

Украинский секс-символ 35-летняя Даша Астафьева показала новые откровенные фото, в которых она блеснула пышными прелестями.

На фото Даша позирует в двухцветном комбинезоне с глубоким декольте. Верхняя часть наряда обтягивает ее пышную округлую грудь, и через тонкую ткань можно рассмотреть очертания прелестей звезды.

Даша Астафьева показала прелести (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники забросали красотку восторженными комплиментами и томными вздохами. Вот что они пишут в комментариях:

Даша, ты самая красивая девушка.

Как бы хотелось встречаться с такой красивой девушкой

Все таки Полякова права: DA Богиня!

Топовая красотка.

Вижу только тебя!

Дарья, покой утерян, ну нельзя так.

35-летняя Даша Астафьева - одна из самых сексуальных женщин Украины. Красотка в 2009 году выиграла титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy. (55th Anniversary Playmate). Была солисткой группы NikitA, снялась в десятке фильмов и сериалов.