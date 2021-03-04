Даша Астаф'єва роздражнила пишними принадами: роздивитися можна все!

Український секс-символ 35-річна Даша Астаф'єва показала нові відверті фото, в яких вона блиснула пишними принадами.

На фото Даша позує в двоколірному комбінезоні з глибоким декольте. Верхня частина вбрання обтягує її пишні округлі груди, і через тонку тканину можна розглянути обриси принад зірки.

Даша Астаф'єва показала принади (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники закидали красуню захопленими компліментами і млосними зітханнями. Ось що вони пишуть у коментарях:

Даша, ти найкрасивіша дівчина.

Як би хотілося зустрічатися з такою гарною дівчиною.

Все-таки Полякова права: DA Богиня!

Топова красуня.

Бачу тільки тебе!

Даша, загублений спокій, ну не можна так.

35-річна Даша Астаф'єва - одна з найсексуальніших жінок України. Красуня в 2009 році виграла титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy. (55th Anniversary Playmate). Була солісткою групи NikitA, знялася в десятках фільмів і серіалів.