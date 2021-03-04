Даша Астаф'єва роздражнила пишними принадами: роздивитися можна все!
Український секс-символ 35-річна Даша Астаф'єва показала нові відверті фото, в яких вона блиснула пишними принадами.
Знімками співачка поділилася Instagram.
На фото Даша позує в двоколірному комбінезоні з глибоким декольте. Верхня частина вбрання обтягує її пишні округлі груди, і через тонку тканину можна розглянути обриси принад зірки.
Даша Астаф'єва показала принади (фото: instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники закидали красуню захопленими компліментами і млосними зітханнями. Ось що вони пишуть у коментарях:
- Даша, ти найкрасивіша дівчина.
- Як би хотілося зустрічатися з такою гарною дівчиною.
- Все-таки Полякова права: DA Богиня!
- Топова красуня.
- Бачу тільки тебе!
- Даша, загублений спокій, ну не можна так.
35-річна Даша Астаф'єва - одна з найсексуальніших жінок України. Красуня в 2009 році виграла титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy. (55th Anniversary Playmate). Була солісткою групи NikitA, знялася в десятках фільмів і серіалів.
Раніше Даша Астаф'єва розповіла про те, як жіноче тіло реагує на чергову закоханість.