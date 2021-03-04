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Даша Астаф'єва роздражнила пишними принадами: роздивитися можна все!

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 16:20
Даша Астаф'єва роздражнила пишними принадами: роздивитися можна все! Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Світлана Мащенко

Український секс-символ 35-річна Даша Астаф'єва показала нові відверті фото, в яких вона блиснула пишними принадами.

Знімками співачка поділилася Instagram.

На фото Даша позує в двоколірному комбінезоні з глибоким декольте. Верхня частина вбрання обтягує її пишні округлі груди, і через тонку тканину можна розглянути обриси принад зірки.

Даша Астаф'єва роздражнила пишними принадами: роздивитися можна все!Даша Астаф'єва роздражнила пишними принадами: роздивитися можна все!Даша Астаф'єва роздражнила пишними принадами: роздивитися можна все!

Даша Астаф'єва показала принади (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники закидали красуню захопленими компліментами і млосними зітханнями. Ось що вони пишуть у коментарях:

  • Даша, ти найкрасивіша дівчина.
  • Як би хотілося зустрічатися з такою гарною дівчиною.
  • Все-таки Полякова права: DA Богиня!
  • Топова красуня.
  • Бачу тільки тебе!
  • Даша, загублений спокій, ну не можна так.

35-річна Даша Астаф'єва - одна з найсексуальніших жінок України. Красуня в 2009 році виграла титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy. (55th Anniversary Playmate). Була солісткою групи NikitA, знялася в десятках фільмів і серіалів.

Раніше Даша Астаф'єва розповіла про те, як жіноче тіло реагує на чергову закоханість.

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