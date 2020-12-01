Декабрь принесет кардинальные перемены: для кого последний месяц года будет счастливым

Астролог рассказала, кому декабрь принесет изменения и счастье в личной жизни

Гороскоп на декабрь гласит о том, что и в последнем месяце года темп жизни у большинства представителей зодиакального созвездия будет динамичным. Ожидаются хлопоты, кардинальные изменения в плане работы и личной жизни.

Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет в декабре 2020 года все знаки Зодиака и для кого этот месяц станет периодом настоящего счастья. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Ваше обаяние в декабре резко пойдет вверх и есть шанс встретить свою половинку. В финансовой сфере стоит проявить активность только в начале месяца. Полнолуние может сильно подпортить планы, а все покупки нужно завершить до 29 декабря.

Телец

Декабрь станет хорошим месяцем для Тельцов, напряженной будет только третья декада. Возможны события, которые выбьют из колеи. В целом месяц будет продуктивным и активным, удачным станет обучение. Трудности стоит воспринимать как возможность стать мудрее и лучше.

Близнецы

Месяц нужно начать с отказа от негатива, так как именно от этого возможны волны неудач и проблем. С врагами и недоброжелателями нужно найти общий язык, а все войны и конфликты стоит обойти стороной или использовать правильные переговоры. Затяжные сражения могут отнять кучу времени, денег, нервов и сил.

Рак

В первой декаде месяца нужно настроить себя на позитивное мышление. Оптимизм принесет удачу в творческой деятельности. У Раков может возникнуть много идей, ожидаются знакомства с новыми людьми и даже возможна встреча со второй половиной. Астролог предупреждает о том, что могут быть встречи, которые станут судьбоносными. Будьте осторожны со словами, чтобы не обидеть близких.

Лев

Финансовая сфера выйдет на первый план, но воздержитесь от покупок 19, 21 и 30 декабря. В первой половине месяца уделите время решению домашних дел и насущных проблем. В конце года прислушайтесь к советам близких людей. Не забудьте оказать помощь родственникам. Одинокие Львы смогут познакомиться с интересным человеком.

Дева

Настраивайтесь на позитив и избавляйтесь от негативных программ. Внутренний настрой будет очень важен для достижения намеченных целей. Не давайте пустых обещаний, не оформляйте кредиты, не берите в долг и не давайте взаймы. Год нужно закончить без неприятных обязательств.

Весы

Если в вашем окружении появятся люди злые, с обидами без причины – расставайтесь без сожаления. Эмпатия будет очень обострена и это будет влиять на эмоциональность. С 10 по 21 декабря нужно успеть завершить все дела, купить всем подарки и закончить приготовления к праздникам.

Скорпион

Романтическая сфера выйдет на первый план, но удача будет сопутствовать не во всем. Если у вас получится достигнуть баланса в любви, то и в остальных все станет стабильно и хорошо. Во второй половине декабря к решению всех проблем стоит подходить осмотрительно и рассудительно. Будьте готовы к внезапным переменам и не полагайтесь на удачу.

Стрелец

Декабрь станет месяцем спонтанных успехов, но не стоит полагаться на счастливый случай. В течение месяца у Стрельцов могут возникать интересные идеи, которые скажутся на финансовой сфере в будущем. Этот период станет очень продуктивным для путешественников и тех, кто занимается интеллектуальной деятельностью.

Козерог

Первая половина месяца для Козерогов будет очень позитивной в финансовом плане. Воспользуйтесь этим периодом для покупок, открытия нового бизнеса или поездок. Постарайтесь не перегружать себя делами и позвольте кому-нибудь вам помогать. Также будут удачны занятия спортом и физическая активность.

Водолей

Вам придется потратить усилие на восстановление своей энергетики и есть все шансы не успеть это сделать до праздников. Постарайтесь не переутомляться, даже если на работе осталось много незавершенных дел. Оставьте немного сил на предпраздничный шоппинг и подготовку к Новому году. Если вы не распределите свои силы равномерно, то перед праздниками позитив может смениться апатией.

Рыбы

Декабрь начнется с энергетического подъема и сил будет хватать на все. Не отказывайте в помощи близким людям. Конец года – прекрасное время для обновления в жизни, от мелочей до работы. Одиноких Рыб ждут приятные знакомства и даже возможна встреча с человеком, с которым захочется построить отношения. Ждите ярких эмоций.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака с 30 ноября по 6 декабря.

А также рассказывали о том, что сулят звезды женщинам в ближайшую неделю.