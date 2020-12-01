Грудень принесе кардинальні зміни: для кого останній місяць року буде щасливим

Астролог розповіла, кому грудень принесе зміни і щастя в особистому житті

Гороскоп на грудень свідчить про те, що і в останньому місяці року темп життя у більшості представників зодіакального сузір'я буде динамічним. Очікуються клопоти, кардинальні зміни в плані роботи та особистого життя.

Астролог Василіса Володіна розповіла, що чекає в грудні 2020 року всі знаки Зодіаку і для кого цей місяць стане періодом справжнього щастя. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Ваша чарівність в грудні різко піде вгору і є шанс зустріти свою половинку. У фінансовій сфері варто проявити активність тільки на початку місяця. Повня може сильно зіпсувати плани, а всі покупки потрібно завершити до 29 грудня.

Телець

Грудень стане хорошим місяцем для Тельців, напруженою буде тільки третя декада. Можливі події, які виб'ють з колії. В цілому місяць буде продуктивним і активним, вдалим стане навчання. Труднощі варто сприймати як можливість стати мудріше і краще.

Близнюки

Місяць потрібно почати з відмови від негативу, оскільки саме від цього можливі хвилі невдач і проблем. З ворогами та недоброзичливцями потрібно знайти спільну мову, а всі війни та конфлікти варто обійти стороною або використовувати правильні переговори. Затяжні бої можуть відняти купу часу, грошей, нервів і сил.

Рак

У першій декаді місяця потрібно налаштувати себе на позитивне мислення. Оптимізм принесе успіх у творчій діяльності. У Раків може виникнути багато ідей, очікуються знайомства з новими людьми та навіть можлива зустріч з другою половиною. Астролог попереджає про те, що можуть бути зустрічі, які стануть доленосними. Будьте обережні зі словами, щоб не образити близьких.

Лев

Фінансова сфера вийде на перший план, але утримайтеся від покупок 19, 21 і 30 грудня. У першій половині місяця приділіть час виконанню домашніх справ і нагальних проблем. В кінці року прислухайтеся до порад близьких людей. Не забудьте надати допомогу родичам. Самотні Леви зможуть познайомитися з цікавою людиною.

Діва

Налаштовуйтесь на позитив і позбавляйтеся від негативних програм. Внутрішній настрій буде дуже важливий для досягнення намічених цілей. Не давайте порожніх обіцянок, не оформляйте кредити, не беріть в борг і не давайте в борг. Рік потрібно закінчити без неприємних зобов'язань.

Терези

Якщо у вашому оточенні з'являться люди злі, з образами без причини – без жалю розлучайтеся. Емпатія буде дуже загострена і це буде впливати на емоційність. З 10 по 21 грудня треба встигнути завершити всі справи, купити всім подарунки та закінчити приготування до свят.

Скорпіон

Романтична сфера вийде на перший план, але удача буде супроводжувати не у всьому. Якщо у вас вийде досягти балансу в любові, то і в інших все стане стабільно і добре. У другій половині грудня до розв'язання всіх проблем варто підходити обережно і розважливо. Будьте готові до раптових змін і не покладайтеся на удачу.

Стрілець

Грудень стане місяцем спонтанних успіхів, але не варто покладатися на щасливий випадок. Протягом місяця у Стрільців можуть виникати цікаві ідеї, які позначаться на фінансовій сфері в майбутньому. Цей період стане дуже продуктивним для мандрівників і тих, хто займається інтелектуальною діяльністю.

Козоріг

Перша половина місяця для Козерогів буде дуже позитивною у фінансовому плані. Скористайтеся цим періодом для покупок, для відкриття нового бізнесу або поїздок. Постарайтеся не перевантажувати себе справами та дозвольте кому-небудь вам допомагати. Також будуть вдалими заняття спортом та фізична активність.

Водолій

Вам доведеться витратити зусилля на відновлення своєї енергетики й є всі шанси не встигнути це зробити до свят. Постарайтеся не перевтомлюватися, навіть якщо на роботі залишилося багато незавершених справ. Залиште трохи сил на передсвятковий шопінг та підготовку до Нового року. Якщо ви не розділите свої сили рівномірно, то перед святами позитив може змінитися апатією.

Риби

Грудень почнеться з енергетичного підйому і сил буде вистачати на все. Не відмовляйте в допомозі близьким людям. Кінець року – прекрасний час для оновлення життя, від дрібниць до роботи. Самотніх Риб чекають приємні знайомства і навіть можлива зустріч з людиною, з якою захочеться побудувати відносини. Чекайте яскравих емоцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку з 30 листопада по 6 грудня.

А також розповідали про те, що обіцяють зірки жінкам в найближчий тиждень.