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Она в декрете: Ольга Сумская сказала, почему ее дочь не уезжает из России

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 11:52
Она в декрете: Ольга Сумская сказала, почему ее дочь не уезжает из России Фото: Ольга Сумская рассказала о своей дочери (facebook.com.osumska)
Автор: Людмила Жукова

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная до сих пор находится в России и не высказывается относительно войны на ее родине. Поклонники ее матери уже давно забросали актрису вопросами, почему же так.

Сумская решила прояснить ситуацию и в программе "Звездный путь" объяснилась перед украинцами.

"Я вижу, что здесь тысячи вопросов. Поверьте, она очень переживает, она очень плакала, потому что не могла доехать на похороны бабушки. Это самые страшные, трогательные минуты нашей семьи. Там другое информационное поле, оно страшное... Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть уезжает", - сказала Сумская.

Заслуженная артистка Украины пояснила, что ее дочь Антонина не может просто так уехать из РФ с двумя маленькими детьми, мол, она в декрете.

"Только уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом — ну как это... если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет", - резюмировала Ольга.

Она в декрете: Ольга Сумская сказала, почему ее дочь не уезжает из РоссииОльга Сумская и ее старшая дочь Антонина (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Муж Сумской Виталий Борисюк добавил, что многие их друзья пишут в личные сообщения. Они понимают, что происходит в Украине, но боятся наказания. Мол, надо выбирать или сказать слово, или сесть за решетку.

В комментариях в соцсети программы украинцы высказали свое мнение относительно звездной семьи.

  • Це її свідомий вибір жити в росії. Тож нехай не вдають тут щирих українців. Фальш і брехня!
  • Тупі і жалюгідні відмазки....
  • Фу, як не приємно й бридко такими бути, вони обирають гроші, заробіток, прихильність тих виродків, які підтримують війну проти України і нічого більше!!! Мовчання - це підтримка агресора й йому подібних!!! Сподіваюсь таких не будуть пускати в Україну після нашої перемоги!
  • А нашим женщинам бросить все и не только с двумя детьми легко было не уезжать, а бежать, бред эти все отговорки.

Как мы писали ранее, актриса театра и кино Ольга Сумская сообщила трагическую новость. У нее умерла мать - Анна Ивановна Сумская.

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