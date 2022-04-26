Она в декрете: Ольга Сумская сказала, почему ее дочь не уезжает из России

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная до сих пор находится в России и не высказывается относительно войны на ее родине. Поклонники ее матери уже давно забросали актрису вопросами, почему же так.

"Я вижу, что здесь тысячи вопросов. Поверьте, она очень переживает, она очень плакала, потому что не могла доехать на похороны бабушки. Это самые страшные, трогательные минуты нашей семьи. Там другое информационное поле, оно страшное... Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть уезжает", - сказала Сумская.

Заслуженная артистка Украины пояснила, что ее дочь Антонина не может просто так уехать из РФ с двумя маленькими детьми, мол, она в декрете.

"Только уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом — ну как это... если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет", - резюмировала Ольга.

Ольга Сумская и ее старшая дочь Антонина (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Муж Сумской Виталий Борисюк добавил, что многие их друзья пишут в личные сообщения. Они понимают, что происходит в Украине, но боятся наказания. Мол, надо выбирать или сказать слово, или сесть за решетку.

В комментариях в соцсети программы украинцы высказали свое мнение относительно звездной семьи.