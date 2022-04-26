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Вона в декреті: Ольга Сумська сказала, чому її дочка не їде з Росії

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Вівторок 26 квітня 2022 11:52
Вона в декреті: Ольга Сумська сказала, чому її дочка не їде з Росії Фото: Ольга Сумська розповіла про свою дочку (facebook.com. osumska)
Автор: Людмила Жукова

Дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна досі перебуває в Росії і не висловлюється щодо війни на її батьківщині. Шанувальники її матері вже давно закидали актрису питаннями, чому ж так.

Сумська вирішила прояснити ситуацію і в програмі" Зоряний шлях" звітувала перед українцями.

"Я бачу, що тут тисячі питань. Повірте, вона дуже переживає, вона дуже плакала, тому що не могла доїхати на похорон бабусі. Це найстрашніші, зворушливі хвилини нашої сім'ї. Там інше інформаційне поле, воно страшне... Мені пишуть колеги, нехай кидає все, нехай їде", - сказала Сумська.

Заслужена артистка України пояснила, що її дочка Антоніна не може просто так виїхати з РФ з двома маленькими дітьми, мовляв, вона в декреті.

"Тільки виїхати з двома маленькими дітьми, повірте, це дуже складно, практично неможливо. Вона в декреті. Кинути свій будинок - ну як це... якби була така можливість, вона б це зробила. Поки такої можливості немає", - резюмувала Ольга.

Вона в декреті: Ольга Сумська сказала, чому її дочка не їде з РосіїОльга Сумська та її старша дочка Антоніна (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Чоловік Сумської Віталій Борисюк додав, що багато їхніх друзів пишуть в особисті повідомлення. Вони розуміють, що відбувається в Україні, але бояться покарання. Мовляв, треба вибирати або сказати слово, або сісти за ґрати.

У коментарях у соцмережі програми українці висловили свою думку щодо зіркової родини.

  • Це її свідомий вибір жити в росії. Тож нехай не вдають тут щирих українців. Фальш і брехня!
  • Тупі і жалюгідні відмазки....
  • Фу, як не приємно й бридка такими бути, вони обирають гроші, заробіток, прихильність тих виродків, які підтримують війну проти України і нічого більше!!! Мовчання - це підтримка агресора й йому подібних!!! Сподіваюсь таких не будуть пускати в Україну після нашої перемоги!
  • А нашим жінкам кинути все і не тільки з двома дітьми легко було не їхати, а бігти, маячня ці всі відмовки.

Як ми писали раніше, актриса театру і кіно Ольга Сумська повідомила трагічну новину. У неї померла мати-Ганна Іванівна Сумська.

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