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День Анастасии: что нельзя делать в день святой покровительницы

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Вторник 04 января 2022 05:39
День Анастасии: что нельзя делать в день святой покровительницы Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

4 января 2022 года православные отмечают День Святой Анастасии, которая известна как покровительница беременных женщин и невинно осужденных людей.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Среди святых жен по степени почитания Анастасия занимает второе место после Параскевы.

Традиции дня

Этот день был особенно важен для всех тех женщин, которые хотели забеременеть и родить ребенка. Святой Анастасии молились, чтобы попросить здоровья и благополучия для новорожденных.

Девушки и женщины 4 января вышивали специальное полотенце, являющиеся надежным оберегом и помощником в родах. Верили, что оно поможет легче родить и сохранить здоровье матери и ребенку. Именно этим полотенцем бабка-повитуха вытирала пот со лба роженицы. Ещё эта дата является удачной для гадания.

Знахари в этот день читали заговор от выкидышей и женских болезней.

Народные приметы 4 января

  • По погоде на Анастасию смотрели, каким будет октябрь. Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым. Непогода или слякоть – к холодному и дождливому октябрю.
  • Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.
  • Если на День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады.
  • Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Также, такая примета предвещает засуху летом.

Что нельзя делать 4 января

  • Сегодня нельзя бить животных, иначе у человека будут проблемы с ногами, возникнут различные болезни.
  • Нельзя ходить по дому босиком, потому что близкий человек может сесть в тюрьму.
  • В этот день нельзя вязать, чтобы никто из родственников не был осужден.
  • В День Анастасии беременным женщинам запрещалось шить.
  • Сегодня нельзя прокалывать уши, поскольку они будут долго заживать.

Именины сегодня празднуют: Анастасия, Дмитрий, Федор.

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