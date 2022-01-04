День Анастасии: что нельзя делать в день святой покровительницы

4 января 2022 года православные отмечают День Святой Анастасии, которая известна как покровительница беременных женщин и невинно осужденных людей.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Среди святых жен по степени почитания Анастасия занимает второе место после Параскевы.

Традиции дня

Этот день был особенно важен для всех тех женщин, которые хотели забеременеть и родить ребенка. Святой Анастасии молились, чтобы попросить здоровья и благополучия для новорожденных.

Девушки и женщины 4 января вышивали специальное полотенце, являющиеся надежным оберегом и помощником в родах. Верили, что оно поможет легче родить и сохранить здоровье матери и ребенку. Именно этим полотенцем бабка-повитуха вытирала пот со лба роженицы. Ещё эта дата является удачной для гадания.

Знахари в этот день читали заговор от выкидышей и женских болезней.

Народные приметы 4 января

По погоде на Анастасию смотрели, каким будет октябрь. Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым. Непогода или слякоть – к холодному и дождливому октябрю.

Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.

Если на День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады.

Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Также, такая примета предвещает засуху летом.

Что нельзя делать 4 января

Сегодня нельзя бить животных, иначе у человека будут проблемы с ногами, возникнут различные болезни.

Нельзя ходить по дому босиком, потому что близкий человек может сесть в тюрьму.

В этот день нельзя вязать, чтобы никто из родственников не был осужден.

В День Анастасии беременным женщинам запрещалось шить.

Сегодня нельзя прокалывать уши, поскольку они будут долго заживать.

Именины сегодня празднуют: Анастасия, Дмитрий, Федор.