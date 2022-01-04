ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

День святої Анастасії: що не можна робити в день святої покровительки

Новость на русском →
Вівторок 04 січня 2022 05:39
День святої Анастасії: що не можна робити в день святої покровительки Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

4 січня 2022 року православні відзначають День святої Анастасії, яка відома як покровителька вагітних жінок і невинно засуджених людей.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Серед святих дружин за ступенем шанування Анастасія займає друге місце після Параскеви.

Традиції дня

Цей день був особливо важливий для всіх тих жінок, які хотіли завагітніти і народити дитину. Святій Анастасії молилися, щоб попросити здоров'я і благополуччя для новонароджених.

Дівчата і жінки 4 січня вишивали спеціальний рушник, що є надійним оберегом і помічником під час пологів. Вірили, що воно допоможе легше народити і зберегти здоров'я матері і дитині. Саме цим рушником бабка-повитуха витирала піт з чола породіллі. Ще ця дата є вдалою для ворожіння.

Знахарі в цей день читали змову від викиднів і жіночих хвороб.

Народні прикмети 4 січня

  • По погоді на Анастасію дивилися, яким буде жовтень. Якщо морозно і сонячно за вікном, то місяць буде теплим. Негода або сльота – до холодного і дощового жовтня.
  • Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік.
  • Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то найближчими днями будуть снігопади.
  • Якщо в річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.

Що не можна робити 4 січня

  • Сьогодні не можна бити тварин, інакше у людини будуть проблеми з ногами, виникнуть різні хвороби.
  • Не можна ходити по будинку босоніж, тому що близька людина може сісти у в'язницю.
  • У цей день не можна в'язати, щоб ніхто з родичів не був засуджений.
  • У День Анастасії вагітним жінкам заборонялося шити.
  • Сьогодні не можна проколювати вуха, оскільки вони будуть довго гоїтися.

Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Дмитро, Федір.

Раніше ми писали про всі церковні свята, які ми будемо відзначати в січні 2022.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Штормовий вітер і хуртовини: в яких областях України буде небезпечна погода
Штормовий вітер і хуртовини: в яких областях України буде небезпечна погода