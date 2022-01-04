День святої Анастасії: що не можна робити в день святої покровительки

4 січня 2022 року православні відзначають День святої Анастасії, яка відома як покровителька вагітних жінок і невинно засуджених людей.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Серед святих дружин за ступенем шанування Анастасія займає друге місце після Параскеви.

Традиції дня

Цей день був особливо важливий для всіх тих жінок, які хотіли завагітніти і народити дитину. Святій Анастасії молилися, щоб попросити здоров'я і благополуччя для новонароджених.

Дівчата і жінки 4 січня вишивали спеціальний рушник, що є надійним оберегом і помічником під час пологів. Вірили, що воно допоможе легше народити і зберегти здоров'я матері і дитині. Саме цим рушником бабка-повитуха витирала піт з чола породіллі. Ще ця дата є вдалою для ворожіння.

Знахарі в цей день читали змову від викиднів і жіночих хвороб.

Народні прикмети 4 січня

По погоді на Анастасію дивилися, яким буде жовтень. Якщо морозно і сонячно за вікном, то місяць буде теплим. Негода або сльота – до холодного і дощового жовтня.

Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік.

Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то найближчими днями будуть снігопади.

Якщо в річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.

Що не можна робити 4 січня

Сьогодні не можна бити тварин, інакше у людини будуть проблеми з ногами, виникнуть різні хвороби.

Не можна ходити по будинку босоніж, тому що близька людина може сісти у в'язницю.

У цей день не можна в'язати, щоб ніхто з родичів не був засуджений.

У День Анастасії вагітним жінкам заборонялося шити.

Сьогодні не можна проколювати вуха, оскільки вони будуть довго гоїтися.

Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Дмитро, Федір.