День апостолов Петра и Павла: что нельзя делать сегодня, главные приметы
23 сентября - день памяти святых апостолов Петра и Павла
Какой сегодня праздник. 23 сентября - день памяти святых апостолов Петра и Павла. В народе этот день называли "Павел-рябинник" из-за того, что считалось, что именно в этот день рябина самая сладкая в году.
Святые апостолы Петр и Павел (фото из открытых источников)
Поэтому 23 сентября люди собирали рябину. При этом все дерево не срывали и оставляли немного рябины для птиц. Народ верил, что мелкие птицы – это вестники Бога на земле, либо души умерших родственников. Поэтому они старались их задобрить.
Зрелая рябина обладает сильными целебными свойствами. Ее использовали, если у человека бессонница, нервные или глазные заболевания. Кроме того, при простуде хорошо помогают отвары и морсы из спелой рябины.
Гроздья рябины между оконными рамами очищает от микробов воздух в доме. Также существует поверье, что рябина позволяет избавиться от гостей из потустороннего мира, которые заблудились в мире людей. Кроме того, раньше рябиновой древесиной изгоняли бесов.
Главные приметы этого дня
- Много рябины в лесу - к ненастной осени и суровой зиме. Мало рябины означало, что осень будет сухая, а зима - поздней.
- Рябина, которую собрали в этот день, защищает от простуды и нечистой силы. Кроме того, она лечит головные боли.
- Веточка рябины на столе приносит в дом счастье.
- Ягоды клали под крышу домов для того, чтобы бес не вселился, а еще, чтобы в доме было счастье.
- Те, кто 23 сентября отправляется в дорогу, могут быть спокойными: с ними ничего не произойдет.
- Люди, которые родились 23 сентября будут жить долго. Они будут трудолюбивы и терпеливы. В качестве талисмана на удачу им надо носить с собой сапфир.
Что нельзя делать в этот день
- Не начинайте новые дела - они не будут успешными. Лучше займитесь подведением итогов прошлого, а также уделите время своему здоровью и душевному состоянию.
- В этот день ни в коем случае нельзя ссориться и конфликтовать, потому что вы нарушите баланс добра и зла в худшую сторону.
- Также не стоит пребывать в плохом настроении и думать о чем-то грустном, чтобы не спугнуть свое благополучие.
День ангела сегодня отмечают: Татьяна, Андрей, Василий, Иван, Константин, Лука, Павел, Петр.
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