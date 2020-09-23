День апостолів Петра і Павла: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

23 вересня - день пам'яті святих апостолів Петра і Павла

Яке сьогодні свято. 23 вересня - день пам'яті святих апостолів Петра і Павла. У народі цей день називали "Павло-горобинник" через те, що вважалося, що саме в цей день горобина найсолодша в році.

Святі апостоли Петро і Павло (фото з відкритих джерел)

Тож 23 вересня люди збирали горобину. При цьому всі дерево не зривали і залишали трохи горобини для птахів. Народ вірив, що дрібні птахи – це вісники Бога на землі, або душі померлих родичів. Тому вони намагалися їх задобрити.

Зріла горобина володіє сильними цілющими властивостями. Її використовували, якщо у людини безсоння, нервові або очні захворювання. Крім того, при застуді добре допомагають відвари й морси зі стиглої горобини.

Грона горобини між віконними рамами очищає від мікробів повітря в будинку. Також існує повір'я, що горобина дозволяє позбутися від гостей з потойбічного світу, які заблукали у світі людей. Крім того, раніше горобиновою деревиною виганяли бісів.

Головні прикмети цього дня

Багато горобини у лісі - до похмурої осені і суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима - пізньої.

Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.

Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.

Ягоди клали під дах будинків для того, щоб біс не вселився, а ще, щоб у будинку було щастя.

Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійними: з ними нічого не станеться.

Люди, які народилися 23 вересня будуть жити довго. Вони будуть працьовиті і терплячі. Як талісман на удачу їм треба носити з собою сапфір.

Що не можна робити в цей день

Не починайте нові справи - вони не будуть успішними. Краще займіться підбиттям підсумків минулого, а також приділіть час своєму здоров'ю і душевному стану.

В цей день ні в якому разі не можна сваритися і конфліктувати, тому що ви порушите баланс добра і зла в гіршу сторону.

Також не варто перебувати в поганому настрої і думати про щось сумне, щоб не сполохати своє благополуччя.

День ангела сьогодні відзначають: Тетяна, Андрій, Василь, Іван, Костянтин, Лука, Павло, Петро.

Читайте також про те, які свята чекають нас в жовтні 2020 року.