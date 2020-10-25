День автомобилиста: лучшие поздравления в открытках и стихах

С праздником принято поздравлять всех, кто увлекается автомобилями и вождением

День водителя, или День автомобилиста — профессиональный праздник работников автомобильного транспорта, который отмечается в последнее воскресенье октября. Изначально праздник задумывался как профессиональный, однако стал народным: его отмечают все, кто крутит "баранку". Когда у почти каждого есть своя машина – сложно поздравить всех из своего окружения лично. Поэтому мы собрали самые оригинальные, интересные и красивые поздравления с Днем водителя.

В Украине этот праздник был учрежден 29 лет назад, с момента обретения независимости.

РБК-Украина присоединяется к поздравлениям.

Поздравления с Днем автомобилиста

С Днем автомобилиста

Тебя поздравлю я!

Желаю ездить быстро,

Без жезла и гвоздя!

Поменьше тебе пробок,

Всегда зеленый свет,

Удачи на дорогах,

И в жизни, и в судьбе!

***

С праздником тебя, водитель,

Ты — машины предводитель!

Увлекайся своим делом,

И ступай по жизни смело!

Пусть оставят все напасти,

У удачи будь во власти!

Все преграды обойти,

И — счастливого пути!

***

Кто за рулём не первый год,

Тот знает, как это не просто.

Так пусть в дороге им везёт,

И штрафов меньше достаётся.

Пусть меньше пробок на пути

И на дороге и к желаньям.

Пусть будет в жизни тем везти,

Кто носит автомобилиста звание!

***

Мы отмечаем праздник всех, кто связан с автомобилями. Независимо, кто вы – профессионал или любитель, но это ваш день. Я желаю вам ровных дорог, безопасной езды, отличной атмосферы и вежливых участников дорожного движения.

***

Автомобилисты, поздравляем вас с праздником! Желаем вам ровной дороги, полного бака и правильной разметки. Ни гвоздя, ни жезла!

***

Поздравляю тебя с Днем автомобилиста. Желаю, чтобы на жизненной дороге загорался только зеленый свет, а к успеху вела ровная дорога. Пусть отсутствуют пробки, не будет препятствий на пути, а хорошее настроение сопровождает в дороге. Удачи тебе!

***

Пусть исчезнут все радары,

Камеры, другая дребедень,

Испарятся пробки, кочки, ямы -

Я желаю в автомобилиста День.

На дорогах станет пусть свободно,

И подешевеет пусть бензин,

Чтобы приносили наслаждение

Рев мотора и шуршание шин.

***

Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.

***

В праздник автомобилиста

Пусть дорога будет чистой,

Без бугров, без ям и кочек,

Ровная и днем и ночью.

Пусть машина не чихает,

Пусть олень не пробегает,

Ни ГАИ не ждет, ни пробка,

И не соблазняет стопка!

***

Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю зеленого света на жизненной дороге, ведущей к счастью и успеху. Желаю отсутствия пробок и препятствий на пути к целям. Желаю отличного здоровья и замечательного настроения. Желаю стабильного благополучия и сказочного везения.

Напомним, что ранее мы писали о всех праздниках, традициях и запретах на 25 октября.