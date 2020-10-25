День автомобилиста: лучшие поздравления в открытках и стихах
С праздником принято поздравлять всех, кто увлекается автомобилями и вождением
День водителя, или День автомобилиста — профессиональный праздник работников автомобильного транспорта, который отмечается в последнее воскресенье октября. Изначально праздник задумывался как профессиональный, однако стал народным: его отмечают все, кто крутит "баранку". Когда у почти каждого есть своя машина – сложно поздравить всех из своего окружения лично. Поэтому мы собрали самые оригинальные, интересные и красивые поздравления с Днем водителя.
В Украине этот праздник был учрежден 29 лет назад, с момента обретения независимости.
РБК-Украина присоединяется к поздравлениям.
Поздравления с Днем автомобилиста
С Днем автомобилиста
Тебя поздравлю я!
Желаю ездить быстро,
Без жезла и гвоздя!
Поменьше тебе пробок,
Всегда зеленый свет,
Удачи на дорогах,
И в жизни, и в судьбе!
***
С праздником тебя, водитель,
Ты — машины предводитель!
Увлекайся своим делом,
И ступай по жизни смело!
Пусть оставят все напасти,
У удачи будь во власти!
Все преграды обойти,
И — счастливого пути!
***
Кто за рулём не первый год,
Тот знает, как это не просто.
Так пусть в дороге им везёт,
И штрафов меньше достаётся.
Пусть меньше пробок на пути
И на дороге и к желаньям.
Пусть будет в жизни тем везти,
Кто носит автомобилиста звание!
***
Мы отмечаем праздник всех, кто связан с автомобилями. Независимо, кто вы – профессионал или любитель, но это ваш день. Я желаю вам ровных дорог, безопасной езды, отличной атмосферы и вежливых участников дорожного движения.
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Автомобилисты, поздравляем вас с праздником! Желаем вам ровной дороги, полного бака и правильной разметки. Ни гвоздя, ни жезла!
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Поздравляю тебя с Днем автомобилиста. Желаю, чтобы на жизненной дороге загорался только зеленый свет, а к успеху вела ровная дорога. Пусть отсутствуют пробки, не будет препятствий на пути, а хорошее настроение сопровождает в дороге. Удачи тебе!
***
Пусть исчезнут все радары,
Камеры, другая дребедень,
Испарятся пробки, кочки, ямы -
Я желаю в автомобилиста День.
На дорогах станет пусть свободно,
И подешевеет пусть бензин,
Чтобы приносили наслаждение
Рев мотора и шуршание шин.
***
Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.
***
В праздник автомобилиста
Пусть дорога будет чистой,
Без бугров, без ям и кочек,
Ровная и днем и ночью.
Пусть машина не чихает,
Пусть олень не пробегает,
Ни ГАИ не ждет, ни пробка,
И не соблазняет стопка!
***
Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю зеленого света на жизненной дороге, ведущей к счастью и успеху. Желаю отсутствия пробок и препятствий на пути к целям. Желаю отличного здоровья и замечательного настроения. Желаю стабильного благополучия и сказочного везения.
Напомним, что ранее мы писали о всех праздниках, традициях и запретах на 25 октября.