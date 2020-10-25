ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

День автомобіліста: найкращі вітання в листівках і віршах

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 09:05
День автомобіліста: найкращі вітання в листівках і віршах День водія в Україні (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Lite

Зі святом прийнято вітати усіх, хто захоплюється автомобілями і водінням

День водія, або День автомобіліста — професійне свято працівників автомобільного транспорту, який відзначається в останню неділю жовтня. Спочатку свято замислювалося як професійне, однак стало народним: його відзначають всі, хто крутить "баранку". Коли майже у кожного є своя машина – складно привітати всіх зі свого оточення особисто. Тому ми зібрали найбільш оригінальні, цікаві та гарні привітання з Днем водія.

В Україні це свято було засновано 29 років тому, з моменту здобуття незалежності.

РБК-Україна приєднується до усіх привітань та бажає гарної дороги по життю.

Привітання з Днем автомобіліста

День автомобіліста: найкращі вітання в листівках і віршах

***

Ти спокою ані хвилинки не маєш,
В руках ти кермо віртуозно тримаєш,
Співає мотор тобі пісню гарячу.
І мчиш ти, поклавшись на Бога й удачу!
Хай кінь твій залізний слухняно мчить шляхом,
Хай всі негаразди розвіються прахом,
Щасливо хай стелеться траса твоя!
Вітаю, мій друже, тебе з Днем водія!

***

Ми відзначаємо свято всіх, хто пов'язаний з автомобілями. Незалежно, хто ви – професіонал або любитель, але це ваш день. Я бажаю вам рівних доріг, безпечної їзди, відмінної атмосфери та ввічливих учасників дорожнього руху.

День автомобіліста: найкращі вітання в листівках і віршах

***

Автомобілісти, вітаємо вас зі святом! Бажаємо вам рівної дороги, повного бака і правильної розмітки. Ні цвяха, ні жезла!

***

Вітаю тебе з Днем автомобіліста. Бажаю, щоб на життєвій дорозі спалахувало тільки зелене світло, а до успіху вела рівна дорога. Нехай будуть відсутні пробки, не буде перешкод на шляху, а гарний настрій супроводжує у дорозі. Удачі тобі!

День автомобіліста: найкращі вітання в листівках і віршах

***

Всіх автолюбителів, шоферів і водіїв
Сьогодні вітаю, і щиро бажаю:
Щастя і веселощів, успіху і везіння,
Зелених світлофорів, дати конкурентам фору!
Щоб були ви багаті, будь-якій погоді раді,
Здорові й кохані, для всіх непереможні!

***

Вітаю з Днем автомобіліста. Нехай ваша дорога буде гладкою і рівною, а на шляху нехай завжди горить зелене. Нехай погода в душі буде завжди сонячною. Нехай вдома завжди чекають і зустрічають з любов'ю. Бажаю, щоб ніколи не було бажання зупинитися, але гальма працювали завжди. А ще здоров'я, добробуту, уваги та простого людського щастя.

День автомобіліста: найкращі вітання в листівках і віршах

***

Всіх тих, чий улюблений звук – шурхіт шин,
І тих, кого дорога надихає,
Хто життя не мислить без машин
Та без керма себе не уявляє, –
У святковий день привітати ми хочемо,
І нехай подовше свято триває,
Удачі й щасливої дороги
Бажаємо всім у день автомобіліста!

***

Вітаю з Днем автомобіліста. Бажаю зеленого світла на життєвій дорозі, що веде до щастя та успіху. Бажаю відсутності заторів та перешкод на шляху до цілей. Бажаю міцного здоров'я та чудового настрою. Бажаю стабільного добробуту і казкового везіння.

День автомобіліста: найкращі вітання в листівках і віршах

Нагадаємо, що раніше ми писали про всіх свята, традиції та заборони на 25 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя автомобили Праздники
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні
Анна Березинаредактор стрічки новин Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні