День автомобіліста: найкращі вітання в листівках і віршах

Зі святом прийнято вітати усіх, хто захоплюється автомобілями і водінням

День водія, або День автомобіліста — професійне свято працівників автомобільного транспорту, який відзначається в останню неділю жовтня. Спочатку свято замислювалося як професійне, однак стало народним: його відзначають всі, хто крутить "баранку". Коли майже у кожного є своя машина – складно привітати всіх зі свого оточення особисто. Тому ми зібрали найбільш оригінальні, цікаві та гарні привітання з Днем водія.

В Україні це свято було засновано 29 років тому, з моменту здобуття незалежності.

РБК-Україна приєднується до усіх привітань та бажає гарної дороги по життю.

Привітання з Днем автомобіліста

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Ти спокою ані хвилинки не маєш,

В руках ти кермо віртуозно тримаєш,

Співає мотор тобі пісню гарячу.

І мчиш ти, поклавшись на Бога й удачу!

Хай кінь твій залізний слухняно мчить шляхом,

Хай всі негаразди розвіються прахом,

Щасливо хай стелеться траса твоя!

Вітаю, мій друже, тебе з Днем водія!

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Ми відзначаємо свято всіх, хто пов'язаний з автомобілями. Незалежно, хто ви – професіонал або любитель, але це ваш день. Я бажаю вам рівних доріг, безпечної їзди, відмінної атмосфери та ввічливих учасників дорожнього руху.

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Автомобілісти, вітаємо вас зі святом! Бажаємо вам рівної дороги, повного бака і правильної розмітки. Ні цвяха, ні жезла!

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Вітаю тебе з Днем автомобіліста. Бажаю, щоб на життєвій дорозі спалахувало тільки зелене світло, а до успіху вела рівна дорога. Нехай будуть відсутні пробки, не буде перешкод на шляху, а гарний настрій супроводжує у дорозі. Удачі тобі!

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Всіх автолюбителів, шоферів і водіїв

Сьогодні вітаю, і щиро бажаю:

Щастя і веселощів, успіху і везіння,

Зелених світлофорів, дати конкурентам фору!

Щоб були ви багаті, будь-якій погоді раді,

Здорові й кохані, для всіх непереможні!

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Вітаю з Днем автомобіліста. Нехай ваша дорога буде гладкою і рівною, а на шляху нехай завжди горить зелене. Нехай погода в душі буде завжди сонячною. Нехай вдома завжди чекають і зустрічають з любов'ю. Бажаю, щоб ніколи не було бажання зупинитися, але гальма працювали завжди. А ще здоров'я, добробуту, уваги та простого людського щастя.

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Всіх тих, чий улюблений звук – шурхіт шин,

І тих, кого дорога надихає,

Хто життя не мислить без машин

Та без керма себе не уявляє, –

У святковий день привітати ми хочемо,

І нехай подовше свято триває,

Удачі й щасливої дороги

Бажаємо всім у день автомобіліста!

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Вітаю з Днем автомобіліста. Бажаю зеленого світла на життєвій дорозі, що веде до щастя та успіху. Бажаю відсутності заторів та перешкод на шляху до цілей. Бажаю міцного здоров'я та чудового настрою. Бажаю стабільного добробуту і казкового везіння.

Нагадаємо, що раніше ми писали про всіх свята, традиції та заборони на 25 жовтня.