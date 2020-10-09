День Иоанна Богослова: что можно делать, а что запрещено в этот день

Какой сегодня праздник. 9 октября православная церковь празднует день Иоанна Богослова – дату, когда христиане должны были закончить все полевые работы. Иоанн Богослов – защитник всех путников и считалось, что в этот день нельзя покидать дом после захода солнца. В этот день работать можно было только до обеда, а вот во второй половине дня следовало отдыхать. В старину этот праздник также имел название Ивана-путника или Шептуна покровного.

Иоанн Богослов — один из любимых учеников Иисуса Христа, сопровождавший своего учителя в плохие и хорошие времена. Именно поэтому Спаситель накануне своей мученической смерти поручил Иоанну оберегать Деву Марию. Апостол остался верен учению Христа до конца, за что его сослали на остров Патмос, где ученик Иисуса написал "Откровения Иоанна Богослова".

В этот день принято посещать храм и взывать с молитвами к святому. Его можно просить об исцелении болезней, счастье материнства и семейном благополучии. Школьники и студенты могут обращаться к апостолу с просьбами об удаче в учебе и наставлении на путь истинный.

В этот день молились за всех, кто находился в дороге, а также просили совета и защиты, если собирались в дальний путь.

9 октября отмечается день Иоанна Богослова (фото: pravmir.ru)

Главные приметы этого дня

Если в этот день шел снег, то на Михаила начиналась настоящая зима.

Если от первого снега опадали все листья на вишне – то зима наступит очень скоро.

Если снег выпал днем на Иоанна Богослова – то он растает. Если ночью – то будет лежать долго.

Если на Богослова будет идти дождь со снегом – то в январе будет трижды оттепель.

Если 9 октября погода ясная и солнечная, то 10 – пойдет дождь и будет пасмурно.

Розовый закат – к ветру

Яркие звезды – к хорошей погоде

Для тех, кто родился 9 октября – плели тонкую веревку, символ жизненного пути.

Что нельзя делать 9 октября

Нельзя надевать старую и неудобную обувь –будут неудачи всю жизнь

Нельзя ссориться с родственниками и желать кому-либо зла – это может вернуться бедой

В этот день именины празднуют: Иван, Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Николай, Тихон.

Как мы писали ранее, украинцам добавили много выходных и перенесли праздники.