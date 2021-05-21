День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
21 мая празднуется день Иоанна Богослова (УНИАН)
21 мая верующие христиане вспоминают о самом любимом ученике Христа - Иоанне Богослове.
Обо всех приметах и запретах этого дня мы расскажем в материале ниже.
По преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломии – дочери святого Иосифа обручника и Зеведея.
Иисус призвал Иоанна одновременно со своим старшим братом Иаковом стать своим учеником. Он был свидетелем многих чудес Христа и принимал активное участие в его жизни, став свидетелем самых важных событий.
Присутствовал при Преображении Господнем, и именно Иоанну Христос поручил заботу о Марии после его смерти.
Главные приметы этого дня:
- Ясный и хороший день – летом грибов немного будет.
- Дождливый день – примета того, что грибы вырастут.
- Черемуха обильно цветет – мокрое лето будет.
- Луна покрыта дымкой – скоро погода ухудшится.
- Как только листья дуба распускались – можно сеять теплолюбивые культуры, поскольку почва уже прогревается хорошо.
- Если вспахать землю во время последней четверти полнолуния, то поле, по примете, будет чистым и без сорной травы.
- Небо вечером окрашивается в красный цвет – ждите хорошей погоды.
- Если же небо красное утром – будет дождь.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя никому рассказывать свои сны - будет несчастье.
В этот день именины празднуют – Арсений, Иван и Пимен.