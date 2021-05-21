День Іоанна Богослова: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини
21 травня святкується день Іоанна Богослова (УНІАН)
21 травня віруючі християни згадують про найулюбленішого учня Христа - Івана Богослова.
Про всі прикмети і заборони цього дня ми розповімо в матеріалі нижче.
За переказами, євангеліст і апостол Іоанн Богослов був сином Саломії - дочки святого Йосипа обручника і Зеведея.
Ісус закликав Івана одночасно зі своїм старшим братом Яковом стати своїм учнем. Він був свідком багатьох чудес Христа і брав активну участь в його житті, ставши свідком найважливіших подій.
Був присутній при Преображенні Господньому, і саме Іоанну Христос доручив турботу про Марію після його смерті.
Головні прикмети цього дня:
- Ясний і хороший день - влітку грибів трохи буде.
- Дощовий день - прикмета того, що гриби виростуть.
- Черемха рясно цвіте - мокре літо буде.
- Місяць покритий серпанком - скоро погода погіршиться.
- Як тільки листя дуба розпускалися - можна сіяти теплолюбні культури, оскільки грунт вже прогрівається добре.
- Якщо зорати землю під час останньої чверті повного місяця, то поле, за прикметою, буде чистим і без бур'яну.
- Небо ввечері забарвлюється в червоний колір - чекайте гарної погоди.
- Якщо ж небо Червоне вранці - буде дощ.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день не можна нікому розповідати свої сни - буде нещастя.
У цей день іменини святкують - Арсеній, Іван і Пімен.
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