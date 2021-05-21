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День Іоанна Богослова: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

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П'ятниця 21 травня 2021 05:35
День Іоанна Богослова: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини 21 травня святкується день Іоанна Богослова (УНІАН)
Автор: Людмила Жукова

21 травня віруючі християни згадують про найулюбленішого учня Христа - Івана Богослова.

Про всі прикмети і заборони цього дня ми розповімо в матеріалі нижче.

За переказами, євангеліст і апостол Іоанн Богослов був сином Саломії - дочки святого Йосипа обручника і Зеведея.

Ісус закликав Івана одночасно зі своїм старшим братом Яковом стати своїм учнем. Він був свідком багатьох чудес Христа і брав активну участь в його житті, ставши свідком найважливіших подій.

Був присутній при Преображенні Господньому, і саме Іоанну Христос доручив турботу про Марію після його смерті.

Головні прикмети цього дня:

  • Ясний і хороший день - влітку грибів трохи буде.
  • Дощовий день - прикмета того, що гриби виростуть.
  • Черемха рясно цвіте - мокре літо буде.
  • Місяць покритий серпанком - скоро погода погіршиться.
  • Як тільки листя дуба розпускалися - можна сіяти теплолюбні культури, оскільки грунт вже прогрівається добре.
  • Якщо зорати землю під час останньої чверті повного місяця, то поле, за прикметою, буде чистим і без бур'яну.
  • Небо ввечері забарвлюється в червоний колір - чекайте гарної погоди.
  • Якщо ж небо Червоне вранці - буде дощ.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна нікому розповідати свої сни - буде нещастя.

У цей день іменини святкують - Арсеній, Іван і Пімен.

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