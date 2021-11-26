День Иоанна Златоуста: что нельзя и можно делать в эту дату, у кого именины

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Иоанн - архиепископ Константинопольский жил в IV-V веке. Иоанн являлся сыном губернатора островов Кипр. Когда Иоанн потерял детей и жену, то начал вести аскетическую жизнь.

Также в этот день православная церковь почитает память мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы.

Наши предки говорили: "Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять" или "На Златоуста все поле пусто".

В это время также начиналась "пельменная пора", хозяйки заготавливали фарш, и вся семья готовила пельмени. Пельменей заготавливали много, чтобы хватило на несколько раз.

Приметы этого дня:

Если в этот день идет дождь или непогода, то в следующий год будет богатым на урожай.

Если днем порывистый ветер, который к вечеру утихнет – ожидайте потепления.

Если на небе ярко сияют звезды – будет снегопад и похолодание.

Дневной снегопад прогнозирует вечерний мороз.

Каркают вороны - будет оттепель.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя ссориться и ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте рассудительны.

Сегодня можно давать и брать деньги в долг, однако остерегайтесь брать или давать деньги соседям — это может плохо кончиться.

Ругаться на Златоуста нельзя, иначе когда вы будете молиться, Бог не услышит ваши молитвы.

Именины в этот день отмечают: Иван, Герман, Ян, Антонин, Леонард, Никифор.